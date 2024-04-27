Changan представил первый в мире серийный автомобиль-трансформер Nevo E07

серийный автомобиль-трансформер Nevo E07

Воплощением нового подхода к серийным автомобилям стала модель Changan Nevo E07, презентация которой открыла пресс-день 18го международного Пекинского автосалона. На пресс-конференции, посвященной новому интеллектуальному электро-кроссоверу, Ван Цзюнь, президент Changan Automobile, подчеркнул ключевые особенности новинки: «Возможность изменения формы, функций и программного обеспечения автомобиля. Появление Changan Nevo E07 знаменует рождение первого в мире серийного автомобиля-трансформера и олицетворяет очередной успех Changan Automobile в области транспорта с цифровым интеллектом».

Changan Nevo E07 обладает проходимостью внедорожника, комфортом и управляемостью легкового автомобиля, а также легко трансформируемым кузовом с открытым бортом. Инновационный автомобиль в длину составляет более 5 метров, в ширину - почти 2 метра, а колесная база превышает 3,1 метра, что обеспечивает максимум пространства в салоне и широкие возможности для транспортировки различных грузов.

Новинка построена на новейшей полнофункциональной платформе SDA, разработанной Changan Automobile, которая обладает передовой вычислительной архитектурой, безопасной сетью связи и сервис-ориентированным программным обеспечением.

С дебютом Nevo E07 Changan Automobile не просто создал представил миру новую концепцию современного автомобиля, способную полностью адаптироваться под нужды владельца, это новая глава в истории автомобилестроения. Интеллектуальный электро-трансформер производится на новейшей производственной площадке Changan Automobile в Юбэй. Завод, построенный за 352 дня, является примером оперативного внедрения новейших процессов проектирования и производства. Современные технологические решения, такие как литье под давлением, гибридные линии сталь-алюминия позволяют обеспечить высокие потребительские характеристики выпускаемой продукции. А передовые цифровые решения в области управления производством позволяют выйти на новый уровень: внедрение высокоскоростных сетей 5G+ позволило создать единую цифровую базу, объединившую всех поставщиков в режиме реального времени; полная роботизация производственных линий и внедрение 43 адаптивных сценариев работы повысили эффективность производства более чем на 20%; максимальное использование энергосберегающих технологий сократило электропотребление новейшего завода Changan Automobile на 19%.

«Революционный NEVO E07 и новый завод Changan Automobile, являются лучшей иллюстрацией темы Пекинского автосалона «Новая эра, новые автомобили»» - комментирует господин Сунь Цзэцзюнь, генеральный директор департамента внешних рынков Changan Automobile и генеральный директор Changan Motors Rus.

На пути к интеллектуальному будущему компания Changan Automobile не только продолжает эффективное сотрудничество с лидерами high-tech, но и создает собственные высокотехнологичные компании, ориентированные на поддержку автомобильной индустрии будущего. Непрерывное научно-техническое развитие компании и подготовка собственных научных кадров позволили Changan Automobile занять первое место в отрасли по количеству патентов в области интеллектуальных технологий.