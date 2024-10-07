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Changan готовит совершенно новый CS75 Plus для китайского рынка.

Автомобиль Changan CS75 Plus четвертого поколения представлен на рынке в двух вариантах комплектации. Оба оснащены двигателем мощностью 192 лошадиные силы объемом 1,5 литра, который сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач от Aisin.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
07.10.2024, 10:51·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Автомобиль Changan CS75 Plus четвертого поколения представлен на рынке в двух вариантах комплектации. Оба оснащены двигателем мощностью 192 лошадиные силы объемом 1,5 литра, который сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач от Aisin. Теперь появилась информация о том, что производитель готовит для своего кроссовера более мощный турбированный двигатель объемом 2 литра.

Обновленный Changan CS75 Plus получил немного измененный задний дизайн и стал заметно больше предыдущей модели. Длина колесной базы увеличилась с 2,71 до 2,8 метра. В салоне этого популярного китайского внедорожника установлен огромный экран, объединяющий цифровую приборную панель, мультимедийную систему и отдельный дисплей для переднего пассажира, все это размещено в одном корпусе.

В топовых версиях кроссоверов предусмотрены функции подогрева, вентиляции и массажа для передних сидений. Кроме того, производитель заявляет о возможности регулировки сидений почти до положения горизонтального.

Changan CS75 Plus является одним из самых популярных кроссоверов на родине. В прошлом году в Китае было продано около 244 800 экземпляров этой модели.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что китайский седан Changan Alsvin обойдется владельцу из России в 150 тысяч рублей в год.

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