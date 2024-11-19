Отсутствие результатов давит на Хэмилтона, - Чандхок.

Бывший гонщик Формулы 1, эксперт и комментатор Sky Sport F1 Карун Чандхок высказал мнение о возможном переходе Льюиса Хэмилтона в команду Ferrari. Специалист считает, что Хэмилтон ощущает давление из-за отсутствия выдающихся результатов перед предстоящим переходом.

Карун Чандхок подчеркнул, что в случае перехода в Ferrari Льюису придется сразиться за призовое место с Шарлем Леклером. Эксперт выразил сомнения относительно способности Хэмилтона противостоять Леклеру в квалификации, но отметил, что Шарль является одним из лучших гонщиков на стартовой решетке гонок Формулы 1.

Что касается потенциала Льюиса Хэмилтона на новой машине, Чандхок уверен, что он способен побороться за чемпионский титул. Эксперт отметил, что Хэмилтон продемонстрировал хорошую скорость и по-прежнему остается конкурентоспособным.

Карун Чандхок поделился мнением, что Льюис возможно обеспокоен своими результатами в квалификации. Для гонщика, который в истории Формулы 1 считается самым успешным в этом аспекте, ситуация с отсутствием поулов оказалась непривычной. Эксперт заявил, что Хэмилтону сложно справляться с этим давлением, но отметил, что если у гонщика будет возможность бороться за положение на первом ряду стартовой решетки, то спортсмены его уровня всегда находят в себе силы улучшить свои результаты.