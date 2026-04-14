Чандхок: «Возвращение Индии в календарь возможно не ранее 2029 года»

Власти Индии продолжают выражать стремление вернуть национальный этап в календарь Формулы 1. Недавно министр по делам молодежи и спорта Мансукх Мандавия заявил о том, что проведение гонки в стране возможно уже в следующем году. Однако руководство Формулы 1 оперативно опровергло эту информацию.

Бывший пилот Формулы 1 Карун Чандхок, отец которого Вики Чандхок входит в число советников Федерации автоспортивных клубов Индии, прокомментировал ситуацию в социальных сетях. По его словам, возвращение Гран При Индии в чемпионат маловероятно до 2029 года.

«Приятно видеть такие амбиции, но 2027 год – слишком ранний срок, учитывая объём работы, который необходимо сделать, чтобы это произошло», – отметил Карун Чандхок. Он подчеркнул, что для возвращения этапа потребуется модернизация трассы, разработка финансовой модели, а также решение вопросов, связанных с регулированием и налогообложением.

Карун Чандхок считает, что, по самым оптимистичным прогнозам, Гран При Индии может вернуться в Формулу 1 не раньше 2029 или 2030 года.