Чандхок: «Возвращение Индии в календарь возможно не ранее 2029 года»
Чандхок: «Возвращение Индии в календарь возможно не ранее 2029 года»

Гран При Индии в Формуле 1 может вернуться не ранее 2029 года — эксперты называют 2027 год слишком ранним сроком из-за сложностей подготовки.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
14.04.2026, 13:21·1 мин
Фото: F1news.ru

Власти Индии продолжают выражать стремление вернуть национальный этап в календарь Формулы 1. Недавно министр по делам молодежи и спорта Мансукх Мандавия заявил о том, что проведение гонки в стране возможно уже в следующем году. Однако руководство Формулы 1 оперативно опровергло эту информацию.

Бывший пилот Формулы 1 Карун Чандхок, отец которого Вики Чандхок входит в число советников Федерации автоспортивных клубов Индии, прокомментировал ситуацию в социальных сетях. По его словам, возвращение Гран При Индии в чемпионат маловероятно до 2029 года.

«Приятно видеть такие амбиции, но 2027 год – слишком ранний срок, учитывая объём работы, который необходимо сделать, чтобы это произошло», – отметил Карун Чандхок. Он подчеркнул, что для возвращения этапа потребуется модернизация трассы, разработка финансовой модели, а также решение вопросов, связанных с регулированием и налогообложением.

Карун Чандхок считает, что, по самым оптимистичным прогнозам, Гран При Индии может вернуться в Формулу 1 не раньше 2029 или 2030 года.

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
