Цены растут, продажи падают: что ждет российский авторынок в 2025 году

Продажи новых автомобилей в России в 2025 году снизятся по сравнению с 2024 годом. По разным оценкам, рынок сократится на 12-18%, 15-20% или 20-25%, следует из слов опрошенных ТАСС представителей дилерских центров.

Так, замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев считает, что в 2025 году будет продано от 1,3 до 1,4 млн автомобилей — на 200-300 тыс. меньше, чем 2024-м.

«То есть сокращение рынка может составить 12-18%. Если произойдет повышение ключевой ставки ЦБ и долгое удержание ее на высоком уровне, то падение продаж новых автомобилей составит как минимум 15%», — пояснил Ренат Тюктеев.

Заместитель генерального директора компании «Рольф» Светлана Виноградова, основываясь на текущих «вводных», ждет снижения продаж автомобилей на 15-20% и роста цен на них на 10%.

Гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич считает, что в условиях сохранения жесткой денежно-кредитной политики в 2025 году рынок новых автомобилей в России сократится сразу на четверть, до 1,1-1,2 млн штук. По его словам, это сделает авторитейл нерентабельным.

В свою очередь, глава «Автодома» Андрей Ольховский не ждет ухода крупных игроков с российского рынка в этом году.

«Небольшие игроки с объемами продаж менее 3 тыс. авто окажутся под давлением текущей ситуации. Поэтому часть брендов будет либо в состоянии заморозки до лучших времен, либо временно прекратит деятельность в нашей стране», — считает Андрей Ольховский.

Ранее «Автоновости дня» сообщили о том, что самый сильный рост спроса среди новых автомобилей в России в 2024 году показали китайские Chery, Geely и Haval. В целом интерес к новым машинам за год вырос на 32,1%, а их средняя цена практически не изменилась и осталась на уровне 2 950 000 рублей, следует из результатов свежего исследования «Авито Авто».