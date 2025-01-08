Главная Новости Продажи Цены растут, продажи падают: что ждет российский авторынок в 2025 году
Новости

Цены растут, продажи падают: что ждет российский авторынок в 2025 году

Продажи новых автомобилей в России в 2025 году снизятся по сравнению с 2024 годом. По разным оценкам, рынок сократится на 12-18%, 15-20% или 20-25%, следует из слов опрошенных ТАСС представителей дилерских центров.
Алла НиколаеваА
Алла Николаева
08.01.2025, 18:56·2 мин
single
Фото: Автоновости Дня

Продажи новых автомобилей в России в 2025 году снизятся по сравнению с 2024 годом. По разным оценкам, рынок сократится на 12-18%, 15-20% или 20-25%, следует из слов опрошенных ТАСС представителей дилерских центров.

Так, замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев считает, что в 2025 году будет продано от 1,3 до 1,4 млн автомобилей — на 200-300 тыс. меньше, чем 2024-м.

«То есть сокращение рынка может составить 12-18%. Если произойдет повышение ключевой ставки ЦБ и долгое удержание ее на высоком уровне, то падение продаж новых автомобилей составит как минимум 15%», — пояснил Ренат Тюктеев.

Заместитель генерального директора компании «Рольф» Светлана Виноградова, основываясь на текущих «вводных», ждет снижения продаж автомобилей на 15-20% и роста цен на них на 10%.

Гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич считает, что в условиях сохранения жесткой денежно-кредитной политики в 2025 году рынок новых автомобилей в России сократится сразу на четверть, до 1,1-1,2 млн штук. По его словам, это сделает авторитейл нерентабельным.

В свою очередь, глава «Автодома» Андрей Ольховский не ждет ухода крупных игроков с российского рынка в этом году.

«Небольшие игроки с объемами продаж менее 3 тыс. авто окажутся под давлением текущей ситуации. Поэтому часть брендов будет либо в состоянии заморозки до лучших времен, либо временно прекратит деятельность в нашей стране», — считает Андрей Ольховский.

Ранее «Автоновости дня» сообщили о том, что самый сильный рост спроса среди новых автомобилей в России в 2024 году показали китайские Chery, Geely и Haval. В целом интерес к новым машинам за год вырос на 32,1%, а их средняя цена практически не изменилась и осталась на уровне 2 950 000 рублей, следует из результатов свежего исследования «Авито Авто».

Источник

Продажи (345)Прогноз авторынка (9)Продажи авто (38)2025 (18)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Полная свобода после окончания судебного производства: миф или реальность?

Демид Поршнев·31.05.2024
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Новости

Как работает автономный дизельный отопитель

Редакция·30.10.2022
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация