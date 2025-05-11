Новый электрокар Zhiji L6 появится на рынке с ценой от 2,46 млн рублей и готов конкурировать с Xiaomi SU7.

В Китае намечается старт продаж современного электрического седана Zhiji L6, который обещает обойти конкурента, электрокар Xiaomi SU7. Начальная цена L6 установлена на уровне 219 900 юаней, что примерно равно 2,46 миллиона рублей. Максимальная цена достигает 289 900 юаней (3,24 млн рублей).

На текущий момент дилеры в Китае приняли свыше 24 тысяч предварительных заказов на этот автомобиль. Zhiji L6 оснащен полным приводом, системой LiDAR в качестве опции и передовой батареей, заряжающейся быстрее аналогов и обладающей улучшенной безопасностью в чрезвычайных ситуациях.

Особенностью этого электромобиля является специальное окрашивание кузова, а для пассажиров предусмотрен индивидуальный дисплей со «smart light language». По мнению клиентов, для грузового электрического автомобиля стандартное овальное рулевое колесо оказалось более предпочтительным по сравнению с предыдущей инновационной версией. Кресла теперь обеспечены функцией 8-точечного массажа и подогрева.

Фото: Carsweek.ru

Электрический седан оснащен новейшей системой IM AD3.0, поддерживающей автостоянку с помощью искусственного интеллекта и автономное вождение на основе ИИ. Однако стоит отметить, что речь пока не идет о полноценном автопилоте.

Утверждается, что запас хода модели CLTC превосходит 800 километров. Автомобиль снабжен пневмоподвеской и специальными шинами, сохраняющими свои технические характеристики даже при спущенном состоянии (функция spirit lizard).

Фото: Carsweek.ru

Ранее на нашем портале уже сообщалось о появлении на российском рынке китайских электрических кроссоверов Denza N9.