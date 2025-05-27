Легендарный броневик Комбат Т98 2011 года выставлен на продажу

Среди актуальных объявлений на рынке подержанных машин привлекает внимание предложение из Республики Крым. За 30 миллионов рублей владельца меняет бронированный внедорожник Комбат Т98 с пробегом 22 000 километров, сообщает портал 110km.ru.

Этот внедорожник изначально был из Петербурга, где специалисты конструкторского бюро Дмитрия Парфенова совместно с компанией "Автокад" провели работы по его улучшению. После модернизации Комбат Т98 значительно повысил уровень безопасности: он способен выдержать обстрел из крупнокалиберного пулемета или противотанкового ружья.

Бронированный вездеход построен на основе агрегатов General Motors. Для передвижения используется 6,6-литровый турбодизель от оной же компании, который позволяет разогнать тяжелый автомобиль до 160 км/ч, сохраняя при этом высокие внедорожные характеристики.

Покупатель Комбата Т98 не должен беспокоиться о его обслуживании, поскольку машину можно отвезти в любой сервис, специализирующийся на американских внедорожниках.

Интерьер внедорожника выполнен с использованием красной кожи, а вдохновением для его оформления послужило сотрудничество с BMW. Среди оснащения бронированного внедорожника отмечены: двухзонный климат-контроль, мультимедиа с сенсорным дисплеем, камера заднего вида, парктроники, круиз-контроль, электрорегулируемые кресла с функцией памяти настроек, фаркоп, мультифункциональное рулевое колесо и многое другое.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что шведские кроссоверы Volvo XC60 и XC90 также получили бронированные версии.

Фото: auto.ru