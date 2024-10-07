Форум автобизнеса «CarX – 2024» начинается уже завтра: самое масштабное осеннее событие.

Агентство «АВТОСТАТ» готовится к запуску своего крупнейшего мероприятия этой осени - выставки-форума автобизнеса «CarX – 2024». Мероприятие стартует уже завтра в Москве и продлится три дня, с 8 по 10 октября.

В рамках программы мероприятия запланированы не только выступления спикеров и круглые столы по актуальным темам автобизнеса, но также премия «Автодилер года» (8 октября), конкурс «IT-решения для автобизнеса» (9 октября) и традиционная «АВТОСТАТ Оперативка» (10 октября) с обновленными данными по рынку и глубокими аналитическими отчетами.

Посетителей ждет возможность ознакомиться с новыми увлекательными автомобилями, недавно появившимися на рынке или только готовящимися к выпуску (выставка новинок). Организаторы также предусмотрели Meeting Point - специальное место для деловых знакомств и нетворкинга с возможностью назначения встреч через мобильное приложение CarX Meeting App.

Для кого предназначен форум? Для всех, кто связан с автобизнесом! В программе, доступной на официальном сайте форума (carx.ru), найдутся разделы о финансовых инструментах рынка (решения в условиях ограничений Центробанка; мультифакторинге), корпоративных парках, трендах на рынке подержанных автомобилей (бизнес-масштабировании и инновациях), автосервисе и запасных частях.

До встречи на форуме!