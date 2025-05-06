CarsWeek рассказывает о 5 самых доступных новых универсалах в России

Lada Vesta SW

Открывает рейтинг вазовский универсал Lada Vesta SW с ценником от 1 655 000 рублей. У дилеров на классифайдах можно найти и более бюджетные варианты по цене от 1,3 миллиона с учетом скидок. Но количество таких предложений ограничено.

Универсал «Веста» доступен в четырех комплектациях, причем для всех версий предлагается автоматическая трансмиссия.

Фото: Carsweek.ru

Lada Largus

На официальном сайте «АвтоВАЗа» универсал Largus идет с ценником от 1,66 миллиона рублей. Опять же для покупки доступны пять комплектаций. Базовая версия «Классик» оснащается 1,6-литровым 90-сильным двигателем в тандеме с 5МКПП. В списке опций есть водительская подушка безопасности, ABS, EBD, кондиционер, электростеклоподъемники всех дверей.

Максимальный ценник в 1 915 000 рублей получает версия Enjoy. Для нее автопроизводитель заявляет подогревы ветрового стекла, наружных зеркал и передних кресел. Есть камера заднего вида, фирменная мультимедиа LADA EnjoY Pro (дисплей 8’’, Hands Free, Apple CarPlay, Android Auto). Мотор на 1,6 литра выдает уже 106 л.с., однако трансмиссия по-прежнему механическая.

Фото: Carsweek.ru

Kia Ceed III поколение, рестайлинг

Дилеры в Москве и Санкт-Петербурге продают новые универсалы Kia Ceed 2024 года выпуска. Все автомобили получают коробку-«автомат», передний привод и 1,6-литровый 128-сильный бензиновый двигатель. Цены на корейский универсал начинаются от 3,12 миллиона, без учета дилерских скидок.

Самый дорогой вариант в исполнении «Люкс» (комплектация у всех универсалов одна) оценивается в 3,46 миллиона. У такого пятиместного универсала 17-дюймовые диски, рейлинги на крыше, раздельный климат-контроль, светодиодная оптика, возможность выбора режимов движения, тканевый салон, передние кресла и руль с обогревом и прочие опции комфорта и безопасности.

Zeekr 007 GT

Этот электрический универсал российские дилеры предлагают привезти на заказ. Zeekr 007 GT образца 2025 года получает ценник в 5,68 миллиона. Если бы автомобиль числился «в наличии», то он стоил бы заметно дороже. У батарейного универсала 646-сильная силовая установка и запас хода в 585 километров.

В Россию обещают доставить двухмоторный полноприводный вариант. В Китае же представлена и базовая модификация с одним 421-сильным электромотором на задней оси.

Пятидверный Zeekr 007 GT в непривычным для Китая кузове shooting brake на родине впервые анонсировали в январе этого года. Однако полноценная премьера состоялась только в апреле.

Audi A6 40 TDI

Единственный универсал Audi A6 40 TDI образца 2022 года продает автосалон из Самары. Причем автомобиль, по словам продавца, уже находится в пути. Стоит немецкая иномарка 5,75 миллиона. В движение универсал приводит 2-литровый 190-сильный дизель, работающий в связке с «роботом» и передним приводом.

У автомобиля тканевый салон, легкосплавные диски на 19 дюймов, светодиодная оптика MATRIX, фирменная аудиосистема, четырехзонный кондиционер, беспроводная зарядка, навигация, голосовое управление и многое другое.

Дизельный универсал поколения V (C8) отличается умеренным расходом топлива: российские автовладельцы называют цифры в районе 4,6 – 5,7 литра на сотню пробега. У автомобиля отличная динамика и огромный багажник. К минусам модели относят низкий клиренс и большие габариты – в городе сложно найти место для парковки, а если и ставить авто на стоянку, то лучше «елочкой». А еще зона стеклоочистителей не обогревается.

Ранее наш портал рассказывал, что для покупки в России стал доступен новый кроссовер Nissan Kicks по цене от 1,9 млн рублей.