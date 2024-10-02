Карлос Гон должен вернуть свою яхту (и $32 миллиона) компании Nissan

Бывший генеральный директор компании Nissan, Карлос Гон, оказался втянут в разнообразные правовые проблемы с момента его ареста в 2018 году и последующего драматического побега из-за обвинений в финансовых нарушениях на посту главы Nissan. Теперь ему нанесли еще один удар в Британском Виргинском острове. Суд говорит, что его итальянская яхта длиной 121 фут, которую он получил в 2017 году, была неправомерно куплена за счет корпоративных средств. Суд приказал Гону вернуть ее компании Nissan.

В 2018 году Японские власти арестовали Гона и обвинили его в различных преступлениях, связанных с предполагаемыми финансовыми нарушениями на посту главы Nissan. После нескольких пребываний в японской тюрьме в ожидании суда, он сбежал из Японии внутри кейса для музыкальных инструментов в Ливан, где и находится по сей день.

За шесть лет французские власти также предъявили ему обвинения в аналогичных предполагаемых финансовых нарушениях в Renault, и Интерпол объявил о красном уведомлении (в принципе, "арест на месте") в отношении него. В то время как Гон прячется в Ливане, который не экстрадирует своих граждан, судебные процессы против него продолжаются по всему миру. Дело с яхтой является первым официальным приговором в его отношении.

Сам факт сдачи яхты, Custom Line Navetta 37, названной Гоном "Shachou" ("Босс" на японском), это только часть приговора Гону. Суд также приказал Гону, его жене и фиктивной компании, которую пара, по предположениям, создала для перенаправления средств себе, выплатить $32 миллиона долларов в качестве компенсации Nissan.

Сам Гон заявил прямо Automotive News, что он "очевидно, подаст апелляцию". Он остается настойчивым в том, что во всех (многих) случаях против него он полностью невиновен и был подставлен японским правительством из-за опасений, что Renault станет доминировать над Nissan в сделке, которую он инициировал.

Сама яхта пока никуда не уходит. Как отметил Autopian, она пришвартована в Бейруте, и пока Гон не решит отправиться на ней в страну, сотрудничающую непосредственно с Интерполом, ливанские власти вряд ли захватят ее (или самого Гона). Тем временем, если вы хотите поглазеть на яхту Custom Line Navetta 37 до того, как яхта Гона попадет на аукцион, можете! $12 миллионов за 121 фут кажется отличной сделкой, верно?