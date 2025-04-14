Углеродное волокно может быть запрещено, так как ЕС классифицирует его как опасное вещество.

Спортивные автомобили, ценители скорости и производители дорогих но кичливых обвесов могут столкнуться с серьезными трудностями, так как углеродное волокно в скором времени может быть запрещено из-за объявления его "опасным веществом".

В настоящее время Евросоюз разрабатывает новую версию Директивы об утилизации автотранспортных средств (ELV) с главной целью обеспечить чистую утилизацию автомобилей в конце их срока службы, избегая использования вредных веществ, таких как свинец и ртуть, при производстве новых моделей.

Новая поправка к директиве пытается классифицировать углеродное волокно как "опасное", наряду со свинцом, ртутью, кадмием и гексавалентным хромом.

Такая поправка также направлена на ограничение количества таких веществ, разрешенных в отдельных деталях и компонентах; многие из упомянутых веществ в настоящее время разрешены для использования в автомобильном производстве как освобождение. Однако может наступить момент, когда они будут полностью запрещены, так как производители уже начали снижать свою зависимость от них.

Углеродное волокно, обладая уникальным сочетанием прочности и легкости, также может оказаться под ударом, в первую очередь из-за выбросов частиц при его утилизации; измельчение вещества создает ливень мельчайших проводящих частиц, которые могут вызвать короткое замыкание оборудования и раздражение или боль на человеческой коже.

Запрет на углеродное волокно может стать катастрофой для отрасли, производящей его; автомобильный сектор приходится примерно на 10-20 процентов потребления углеродного волокна, большая часть которого производится в Японии. Производители спортивных автомобилей также могут пострадать от этого, что станет еще одним ударом по отрасли после введения недавних тарифов президента Трампа на импорт в США.

На данный момент нет никаких показаний, будет ли Великобритания следовать по стопам ЕС по этому вопросу. Однако стоит отметить, что до Brexit Великобритания придерживалась Директивы об утилизации автотранспортных средств (хотя и предыдущей версии), так что она может продолжить делать это и в будущем. Однако, учитывая, что недавняя консультация по Закону о нулевых выбросах утверждала, что Великобритания не будет повторять последние испытания ЕС в части предоставления более точных данных по выбросам CO2 для заряжаемых гибридных автомобилей, сложно сказать с уверенностью, что может произойти в будущем.