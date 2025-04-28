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Задержка в коде поведения на парковке "скандальна", поскольку штрафы растут

Скандал: британское правительство не спешит внедрить кодекс для частных автостоянок, грозящий миллионами штрафов водителям. Автомобильный клуб АА требует действий.
РедакцияР
Редакция
28.04.2025, 02:21·2 мин
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Фото: autoexpress

Правительство получило жесткую критику от Автомобильного ассоциации (AA) за медленность во внедрении кодекса поведения для частных автостоянок, что было охарактеризовано как "скандальное". По прогнозам, компании могут выписать до 14.5 миллионов штрафов в этом году, если текущие тенденции сохранятся.

Изначально созданный в 2019 году, Кодекс частных автостоянок был задуман для борьбы с жадными операторами автостоянок, которых обвиняли в эксплуатации водителей. Такое мнение легко понять, если учесть, что данные DVLA, проанализированные RAC, показывают, что операторы могут выписать штрафы на сумму £1.4 миллиарда в этом году, предполагая, что каждый нарушитель получит уведомление о штрафе в £100.

Планы по внедрению Кодекса были отменены в 2022 году после судебной борьбы и жалоб от индустрии парковок, однако стоит отметить, что компании теперь выписывают вдвое больше штрафов ежегодно по сравнению с 2019 годом, когда был разработан Кодекс.

Учитывая это, Автомобильный ассоциация назвала пассивный подход правительства к внедрению Кодекса как "скандальное", сказав, что глава дорожной политики Джек Кузенс выразил "огромную озабоченность тем, что правительство бездействует, пока водители продолжают получать угрожающие письма от сектора, который работает на основе презумпции вины до доказательства обратного".

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