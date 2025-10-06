Цены на автостраховку достигли минимума за два года, и больше всего экономят молодые водители

Стоимость автомобильных страховок в Великобритании достигла двухлетнего минимума, снизившись более чем на пятую часть. Эксперты связывают это с замедлением инфляции и уменьшением количества страховых случаев.

По данным портала Compare the Market, средняя стоимость страхового полиса для автомобиля сейчас составляет £600. Это на £162 меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и почти на £200 ниже, чем в 2023 году.

Наибольших изменений в цене получили молодые водители. Средняя стоимость страховки для лиц младше 25 лет упала за год на £425 и теперь составляет £1,336. Между тем, автомобилисты в возрасте от 65 до 79 лет столкнулись с куда меньшим снижением — их полисы подешевели в среднем всего на £63, что эквивалентно 16 процентам, по сравнению с 25-процентным снижением для молодых.

Регион проживания также влияет на стоимость страховки. Самым дорогим регионом для страхования автомобиля остаётся Йоркшир и Хамбер, где средняя цена полиса за год снизилась на £361 и теперь составляет £1,221. В то же время, в Уэльсе отмечаются самые низкие тарифы в стране — средняя цена здесь составляет £499 против прежних £616. Тем не менее, снижение стоимости страховки зафиксировано по всей стране.

Такое снижение цен стало продолжением медленного спада стоимости страховок, наблюдавшегося с конца 2023 и начала 2024 года. В настоящее время средняя стоимость автострахования составляет примерно две трети от уровня, зафиксированного на пике. Специалисты продолжают отмечать, что основными причинами столь заметного падения остаются низкая и стабильная инфляция, что облегчает оценку рисков и стоимости ремонта, а также уменьшение числа страховых случаев.

Эксперт по страхованию из Compare the Market Эми Рутамис отметила: “Many motorists will be delighted that the cost of car insurance is continuing to fall. Drivers should look to take advantage of this by shopping around for a cheaper deal when their policy ends. Choosing to auto-renew a policy may lead to motorists missing out on substantial savings.”