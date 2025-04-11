Финансовые компании, финансирующие автомобили, теряют "сотни миллионов" из-за депрециации электромобилей, и просят поддержки от правительства

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Компании по автокредитованию и лизингу обратились к правительству за финансовой поддержкой после того, как огромная депрециация стоимости электромобилей привела к потере компаниями "сотен миллионов" фунтов стерлингов - что в настоящее время переносится на потребителей в виде повышенных процентных ставок и затрат на финансирование автомобилей.

Британская ассоциация по прокату и лизингу автотранспорта (BVRLA) направила письмо от имени 25 крупнейших компаний по лизингу и управлению автопарком Великобритании, заявив, что спрос на подержанные электромобили "не успевает за ростом" предложения, которое, как утверждает торговая организация, ожидается увеличиться на 178 процентов в течение ближайших трех лет.

Такой дисбаланс означает, что остаточные стоимости электромобилей упали на 50 процентов за последние два года и предполагается, что они упадут еще на 28 процентов к 2030 году, после чего новые автомобили будут продаваться исключительно с электрическим или дизельным двигателем.

Слабые остаточные стоимости?

Низкие остаточные стоимости создали, как описывает BVRLA, растущее "финансовое давление", потому что компании по финансированию и лизингу долгое время основывали свои ценовые модели на гораздо более оптимистичных прогнозах остаточной стоимости. В результате электромобили, которые они сдавали в аренду клиентам, сейчас стоят намного меньше, чем они изначально ожидали.