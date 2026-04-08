Финансовую компанию MotoNovo выставили на продажу после объявления о компенсационной программе

Одна из крупнейших компаний Великобритании в сфере автокредитования выставлена на продажу. Владельцы объявили о намерении покинуть британский рынок на фоне публикации официальной схемы компенсации по скандалу с автокредитами, которая, как ожидается, обойдётся отрасли минимум в 9,1 миллиарда фунтов стерлингов.

Южноафриканский банк FirstRand, владеющий Aldermore — материнской компанией Motonovo, сделал заявление для акционеров. В нём говорится о планах “работать с советом директоров Aldermore и соответствующими регуляторами для обеспечения упорядоченного перехода собственности”. Причиной такого шага в FirstRand называют недавно утверждённую компенсационную схему Управления по финансовому надзору (FCA), которую банк считает “серьёзно ошибочной по своей сути”.

FirstRand сообщил об увеличении резервов под выплаты по данной схеме: от изначальных 510 миллионов фунтов до “значительно большей” суммы в 750 миллионов фунтов. Эта сумма, по заявлению банка, значительно превышает 275 миллионов фунтов прибыли, полученной подразделением по автокредитованию за последние десять лет.

После публикации схемы глава Ассоциации финансового и лизингового сектора Shanika Amarasekara выступила с критикой масштабов предложенных мер: “Мы всегда утверждали, что если потребители понесли убытки, компенсация должна быть выплачена. Однако для рынка такого размера схема должна чётко определять и компенсировать только тех клиентов, которые действительно понесли потери. Если круг будет слишком широк, компенсацию получат и те, кто не понёс убытков, и главными выгодоприобретателями станут юридические фирмы и компании по управлению исками.”

В свою очередь, FCA утверждает, что предложенная схема компенсации — “лучший способ разрешить этот вопрос в интересах потребителей, компаний, инвесторов и рынка. По нашим оценкам, затраты на рассмотрение жалоб без схемы составили бы на 6 миллиардов фунтов больше.”

Компания Motonovo занимает около 10 процентов рынка автокредитования Великобритании. Другие кредитные организации также вынуждены формировать резервы под возможные выплаты. Так, Lloyds сообщил о создании фонда примерно в 2 миллиарда фунтов, а Santander зарезервировал почти полмиллиарда фунтов.