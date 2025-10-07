FCA объявила о запуске схемы компенсаций по автокредитам на £8,2 млрд: имеете ли вы право на выплаты?

Финансовое управление Великобритании (FCA) объявило о запуске официальной схемы компенсаций клиентам, пострадавшим в результате скандала с автокредитованием. По оценкам, в рамках программы компенсаций выплаты могут получить до 14 миллионов человек, каждый из которых может рассчитывать на получение нескольких сотен фунтов стерлингов.

Данная схема была утверждена после консультаций, которые стартовали в августе. Ожидается, что общие расходы для автокредитной отрасли составят порядка £8,2 миллиарда. Председатель FCA Нихил Рати отметил: «Многие автокредиторы не соблюдали законы и правила. Теперь, когда все юридические вопросы прояснены, пришло время обеспечить справедливое возмещение для клиентов. Мы стремимся сделать нашу схему простой как для пользователей, так и для самих кредиторов».

В рамках утвержденной схемы автокредиторы обязаны будут самостоятельно связаться со всеми клиентами, подпавшими под условия компенсации, в течение шести месяцев с момента начала действия программы. В среднем компенсация будет составлять около £700 по каждому договору автокредитования. Если клиент заключал несколько «несправедливых» договоров, выплаты будут начислены по каждому из них.

Участникам программы предоставят шесть месяцев на принятие решения об участии в схеме. Тем, кто ранее уже обращался с жалобами к своему автокредитору, участие будет засчитано автоматически, если в течение месяца с начала действия схемы от них не поступит отказ.