Главная Новости Сегодняшнее автомобильное предложение: Volvo XC60 Black Edition — это элегантный и зловещий внедорожник за менее чем £450 в месяц.
Новости

Сегодняшнее автомобильное предложение: Volvo XC60 Black Edition — это элегантный и зловещий внедорожник за менее чем £450 в месяц.

XC60 от Volvo – стиль, роскошь и технологии по выгодной цене. Доступна модель Black Edition всего за £444.94 в месяц. Лучшее предложение от iCarLease с ограничением пробега 5000 миль в год.
РедакцияР
Редакция
06.05.2025, 19:01·2 мин
single
Фото: autoexpress

Стильный дизайн с изысканным ощущением плюша, желанный Black Edition, всего лишь за £444.94 в месяц - вот предложение, которое не оставит вас равнодушными.

Нет ничего удивительного в том, что XC60 - лидер продаж Volvo из года в год, ведь его сочетание стиля, роскоши, престижного имиджа и передовых технологий делает его настоящим победителем. И, что особенно приятно, все это не обязательно стоит целое состояние, как показывает наше предложение дня.

Через сервис Auto Express Find a Car компания iCarLease предлагает этот шведский внедорожник за очень соблазнительные £444.94 в месяц прямо сейчас. После первоначального платежа в £5,339.28 это трехлетнее предложение с ограничением пробега 5,000 миль в год. А за дополнительные £15.88 в месяц этот лимит можно увеличить до 8,000 миль в год.

За такие деньги можно было бы ожидать, что вы получите ключи от базовой модели Core, но это не так.

Это предложение не только на £50 дешевле в месяц, чем на модели Core, но также предназначено для желанной Black Edition Plus - модификации, которая переполнена функциями.

Как подобает ее названию, она поставляется с черными элементами отделки вместо хромированных, вплоть до эмблем, а бесплатный цвет кузова - металлический Ониксово-черный, как ни странно.

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Новости

Как работает автономный дизельный отопитель

Редакция·30.10.2022
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация