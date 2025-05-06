Сегодняшнее автомобильное предложение: Volvo XC60 Black Edition — это элегантный и зловещий внедорожник за менее чем £450 в месяц.

Стильный дизайн с изысканным ощущением плюша, желанный Black Edition, всего лишь за £444.94 в месяц - вот предложение, которое не оставит вас равнодушными.

Нет ничего удивительного в том, что XC60 - лидер продаж Volvo из года в год, ведь его сочетание стиля, роскоши, престижного имиджа и передовых технологий делает его настоящим победителем. И, что особенно приятно, все это не обязательно стоит целое состояние, как показывает наше предложение дня.

Через сервис Auto Express Find a Car компания iCarLease предлагает этот шведский внедорожник за очень соблазнительные £444.94 в месяц прямо сейчас. После первоначального платежа в £5,339.28 это трехлетнее предложение с ограничением пробега 5,000 миль в год. А за дополнительные £15.88 в месяц этот лимит можно увеличить до 8,000 миль в год.

За такие деньги можно было бы ожидать, что вы получите ключи от базовой модели Core, но это не так.

Это предложение не только на £50 дешевле в месяц, чем на модели Core, но также предназначено для желанной Black Edition Plus - модификации, которая переполнена функциями.

Как подобает ее названию, она поставляется с черными элементами отделки вместо хромированных, вплоть до эмблем, а бесплатный цвет кузова - металлический Ониксово-черный, как ни странно.