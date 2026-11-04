Автомобильная сделка дня: Volvo EX30 за 263 фунта в месяц — шведский стиль по доступной цене

- Стильный дизайн и минималистичный салон
- Запас хода — 214 miles
- Лизинг всего за £262.74 в месяц
Volvo EX30 — один из самых стильных компактных электрических SUV. Сейчас приобрести автомобиль на выгодных условиях можно благодаря предложению Auto Express: стоимость лизинга начинается с £263 в месяц.
В рамках сервиса Buy A Car компания GB Leasing предлагает элегантный шведский кроссовер по двухлетнему контракту. Ежемесячный платеж составляет всего £262.74, первоначальный взнос за 12 месяцев — £3,452.88, а годовой пробег ограничен отметкой 5,000.
Выбрав план с первоначальным платежом за девять месяцев, можно сократить расходы на старте более чем на £500. При этом ежемесячная сумма все равно останется ниже £300. Увеличение годового лимита пробега до 8,000 обойдется чуть более чем в десять фунтов в месяц.
Предложение распространяется на базовую версию Core. При этом Volvo относится к премиальному сегменту, поэтому уже в стандартное оснащение входит немало полезных опций: 18-дюймовые легкосплавные диски, элегантное оформление салона в темно-синей гамме и широкий набор систем безопасности. Также автомобиль получил мультимедийную систему на базе Google с Google Assistant, Maps и Play Store.
Комплектация Core сочетается с силовой установкой P5. Она включает электромотор мощностью 268bhp и батарею емкостью 51kWh. По данным Volvo, разгон от 0 до 62mph занимает 5.7 seconds, а запас хода по циклу WLTP достигает 214 miles. Максимальная мощность зарядки постоянным током составляет 134kW, поэтому пополнение заряда с 0 до 80 per cent занимает около получаса.
Volvo EX30 не претендует на звание самого азартного автомобиля в управлении, однако динамики ему хватает, а поездки проходят легко и комфортно. Эффективная система рекуперативного торможения особенно удобна в городе. Кроме того, EX30 уверенно ведет себя на автомагистрали.
Подборка Car Deal of the Day формируется на основе предложений собственного сервиса Auto Express Buy A Car. В него входят актуальные варианты от автодилеров и лизинговых компаний по всей Великобритании.
На предложение распространяются условия и положения, а цены и доступность могут измениться. Если действие этой сделки завершится, другие варианты лизинга Volvo EX30 от ведущих поставщиков можно найти на странице Volvo EX30.
Предложения на конкурентов Volvo EX30
Skoda Elroq
KIA EV3
Jeep Avenger