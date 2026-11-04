Автомобильная сделка дня: Volvo EX30 за 263 фунта в месяц — шведский стиль по доступной цене

Стильный дизайн и минималистичный салон

Запас хода — 214 miles

Лизинг всего за £262.74 в месяц

Volvo EX30 — один из самых стильных компактных электрических SUV. Сейчас приобрести автомобиль на выгодных условиях можно благодаря предложению Auto Express: стоимость лизинга начинается с £263 в месяц.

В рамках сервиса Buy A Car компания GB Leasing предлагает элегантный шведский кроссовер по двухлетнему контракту. Ежемесячный платеж составляет всего £262.74, первоначальный взнос за 12 месяцев — £3,452.88, а годовой пробег ограничен отметкой 5,000.

Выбрав план с первоначальным платежом за девять месяцев, можно сократить расходы на старте более чем на £500. При этом ежемесячная сумма все равно останется ниже £300. Увеличение годового лимита пробега до 8,000 обойдется чуть более чем в десять фунтов в месяц.

Предложение распространяется на базовую версию Core. При этом Volvo относится к премиальному сегменту, поэтому уже в стандартное оснащение входит немало полезных опций: 18-дюймовые легкосплавные диски, элегантное оформление салона в темно-синей гамме и широкий набор систем безопасности. Также автомобиль получил мультимедийную систему на базе Google с Google Assistant, Maps и Play Store.

Комплектация Core сочетается с силовой установкой P5. Она включает электромотор мощностью 268bhp и батарею емкостью 51kWh. По данным Volvo, разгон от 0 до 62mph занимает 5.7 seconds, а запас хода по циклу WLTP достигает 214 miles. Максимальная мощность зарядки постоянным током составляет 134kW, поэтому пополнение заряда с 0 до 80 per cent занимает около получаса.

Volvo EX30 не претендует на звание самого азартного автомобиля в управлении, однако динамики ему хватает, а поездки проходят легко и комфортно. Эффективная система рекуперативного торможения особенно удобна в городе. Кроме того, EX30 уверенно ведет себя на автомагистрали.

Фото: autoexpress

Подборка Car Deal of the Day формируется на основе предложений собственного сервиса Auto Express Buy A Car. В него входят актуальные варианты от автодилеров и лизинговых компаний по всей Великобритании.

На предложение распространяются условия и положения, а цены и доступность могут измениться. Если действие этой сделки завершится, другие варианты лизинга Volvo EX30 от ведущих поставщиков можно найти на странице Volvo EX30.