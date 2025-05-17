Автомобильный суперобзор: Volkswagen Taigo доказывает, что не все купе-SUV дорогие за £214 в месяц

До относительно недавнего времени, если вы хотели купе-внедорожник, вашим единственным вариантом было потратить кругленькую сумму на модели типа BMW X6, Mercedes GLE Coupé или Audi Q8. Однако сегмент вырос, и теперь такие компании, как Volkswagen, присоединились с более маленькими, доступными альтернативами, которые все равно предлагают вам сочетание стиля купе и опыта вождения внедорожника.

Это предложение, которое мы нашли через Select Car Leasing Volkswagen на сервисе Auto Express Find A Car, действительно привлекательно, предлагая купе-внедорожник VW Taigo всего за £214 в месяц. Сделка предполагает 48-месячный период, с разумным первоначальным взносом в £2 863. Хотя все зависит от годового ограничения пробега в 5 000 миль, вы можете увеличить его до 10 000 миль за дополнительные £15 в месяц.

Некоторые купе-внедорожники довольно сложно оправдать перед своими более крупными «братьями» внедорожниками, обычно теряя внутреннее пространство, при этом стоимость вырастает в разы. Однако в случае Taigo, основанного на T-Cross, вы обнаружите довольно просторный салон, оснащенный очень вместительным багажником на 440 литров.

Мощность 95 л.с. 1,0-литрового бензинового двигателя TSI может показаться слабоватой, но он чувствует себя достаточно проворно в городе, а пятиступенчатая коробка передач работает легко. Более того, благодаря дополнительному клиренсу по сравнению с его младшим братом Polo, качество хода Taigo довольно впечатляет, учитывая его размеры. Несмотря на отсутствие помощи от мягкой гибридной системы, автомобиль довольно экономичен, с объединенным показателем расхода топлива 51,8 миль на галлон, что означает, что его содержание не обойдется вам дорого.

Будучи версией Match Taigo, внутри вы найдете приличный список оборудования с беспроводной зарядкой для смартфона, камерой заднего вида, бесключевым доступом и тонированными окнами.

Выбор автомобиля дня, который мы делаем, взят из нашего собственного сервиса Auto Express Find A Car, который включает лучшие текущие предложения от дилеров и компаний по лизингу по всему Великобритании. Применяются условия, цены и предложения могут изменяться и ограничены. Если это предложение истекло, вы можете найти больше лучших предложений по лизингу Volkswagen Taigo у ведущих поставщиков на нашей странице Volkswagen Taigo.

Сделки на конкурентов Volkswagen Taigo

Фото: autoexpress

Форд Пума

Новый Ford PumaCash £24 495Ср. сбережения £2 280Новый Ford PumaНастройте сейчас

Фото: autoexpress

Ниссан Джук

Новый Nissan JukeCash £20 216Ср. сбережения £4 364Новый Nissan JukeНастройте сейчас

Фото: autoexpress

Рено Аркана

Новый Renault ArkanaНовый Renault ArkanaНастройте сейчас