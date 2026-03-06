Автомобильное предложение дня: «Volkswagen Taigo предлагает стиль за небольшие деньги — всего за 168 фунтов в месяц»

Volkswagen продолжает укреплять позиции на рынке кроссоверов, предлагая покупателям привлекательные условия на Taigo — стильный купе-кроссовер, который теперь доступен по необычайно выгодной цене.

Сервис Auto Express Buy A Car совместно с DreamLease запускает специальное предложение: Volkswagen Taigo можно оформить в лизинг всего за £167.99 в месяц. Эта стоимость делает модель одной из самых доступных в линейке SUV немецкого бренда.

Согласно условиям, договор рассчитан на три года, а первоначальный взнос составляет £2,315.87. В случае необходимости сумму первого платежа можно уменьшить, выбрав вариант с шестимесячным авансом — тогда потребуется внести £1,467.71, а ежемесячная плата увеличится до £194.62.

В базовом предложении установлен годовой лимит пробега 5,000 миль, однако его можно увеличить до 10,000 миль, добавив всего £11.45 к ежемесячному платежу, что делает предложение гибким и удобным для различных категорий водителей.

Volkswagen Taigo построен на платформе Polo, но отличается более высокой посадкой и динамичным силуэтом благодаря купеобразной форме крыши. Такое сочетание обеспечивает не только выразительный внешний вид, но и экономичность эксплуатации, характерную для моделей на базе Polo.

Модель оснащается проверенным бензиновым двигателем объемом 1.0 литра с тремя цилиндрами и мощностью 93 л.с., который работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Производитель заявляет средний расход топлива свыше 53 миль на галлон.

Интерьер Taigo выполнен в традиционном для Volkswagen стиле: лаконичный дизайн, высокое качество сборки и удобство пользования. Водителю легко подобрать оптимальную посадку, а органы управления расположены интуитивно понятно.

В рамках данной акции предлагается комплектация Life, включающая все необходимые опции, а также дополнительные элементы комфорта: цифровую приборную панель диагональю 8 дюймов, легкосплавные диски на 16 дюймов с алмазной огранкой и амбиентную подсветку с эффектом проецирования логотипа на асфальт.

Все предложения Car Deal of the Day формируются на основе собственной базы предложений Auto Express Buy A Car, которая включает актуальные скидки от британских дилеров и лизинговых компаний.

Условия акции могут меняться, а количество автомобилей по спеццене ограничено. Если данное предложение будет недоступно, на странице Volkswagen Taigo всегда можно найти свежие выгодные варианты от ведущих поставщиков.

Фото: autoexpress

Фото: autoexpress

Фото: autoexpress

