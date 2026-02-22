Главная Новости Выгодное предложение дня: Volkswagen ID.5 — простор, стиль и скидка на зарядку всего за £268 в месяц
Volkswagen ID.5 на выгодных условиях: комфортный электромобиль с запасом хода 344 мили, скидкой на зарядки и лизингом от £268 в месяц.
Редакция
22.02.2026, 19:22·2 мин
Фото: autoexpress

Volkswagen ID.5 получил привлекательное предложение для семей, ищущих комфортный и практичный электромобиль. Модель отличается просторным салоном, высоким уровнем оснащения и экономичностью, а запас хода составляет 344 мили. Такие характеристики выгодно выделяют автомобиль среди конкурентов и делают его подходящим вариантом для повседневных поездок, включая школьные маршруты.

На данный момент через сервис Auto Express Buy A Car доступна двухлетняя лизинговая программа на Volkswagen ID.5 Pro в комплектации Match. Оформить автомобиль можно на условиях ежемесячного платежа в размере £268 при первоначальном взносе £3,518. Это предложение предоставлено Carwow Leasey и уже доступно для оформления.

Компания также добавила дополнительный бонус: 20-процентная скидка на зарядку электромобиля по всей сети зарядных станций Gridserve по Великобритании.

Для сравнения, ежемесячный платеж на ID.5 Pro ниже на £30 по сравнению с самой доступной комплектацией менее стильного Volkswagen ID.4, что делает новое предложение еще более привлекательным для потенциальных клиентов.

Потенциальные покупатели, не готовые внести крупный первоначальный взнос, могут выбрать альтернативный вариант — уменьшить сумму до £2,259 (что эквивалентно шести ежемесячным платежам). В этом случае ежемесячный платеж составит £327.

Источник

