Автомобиль дня: Volkswagen ID.4 — практичный, просторный и менее чем за £235 в месяц

Volkswagen ID.4 с запасом хода до 347 миль, просторным салоном и лизинговой ставкой от £235 в месяц — оптимальный электрокроссовер для семьи.
Редакция
15.12.2025, 20:52·3 мин
Фото: autoexpress

Volkswagen ID.4 может стать отличным выбором для тех, кто задумывается о переходе на электромобиль и ищет просторную, удобную для семьи машину с простым управлением.

По предложению от Leasing Options Volkswagen, доступному через сервис Auto Express Buy A Car, Volkswagen ID.4 в комплектации Pure Match можно оформить по цене всего £234,87 в месяц. При этом первоначальный взнос составит £3,168,43, а годовой пробег ограничен 5,000 милями на протяжении двух лет аренды.

Хотя ID.4 нельзя назвать самым инновационным электрокроссовером на рынке, его главные достоинства заключаются в комфорте, практичности и запасе хода. Автомобиль оснащён аккумулятором ёмкостью 77 кВт•ч, что обеспечивает по стандарту WLTP комбинированный пробег до 347 миль без подзарядки. А благодаря поддержке быстрой зарядки мощностью 175 кВт, пополнить заряд с 10 до 80 процентов возможно всего за 28 минут.

Комплектация Pure Match предусматривает наличие 19-дюймовых легкосплавных дисков, светодиодных фар, беспроводной связи для телефона, подогреваемых передних сидений и системы бесключевого доступа. Также в автомобиле установлены современные системы безопасности, обеспечивающие защиту водителя и пассажиров.

Любителям динамичной езды ID.4 предложит достойную мощность — 286 л.с., что позволяет уверенно чувствовать себя как на городских дорогах, так и при дальних поездках по автомагистралям.

Фото: autoexpress

Подборки лучших предложений по аренде автомобилей формируются на основе сервиса Auto Express Buy A Car, куда включены актуальные сделки от дилеров и лизинговых компаний по всей Великобритании.

Следует учитывать, что условия могут меняться, а количество автомобилей ограничено. После окончания действия данного предложения можно ознакомиться с другими вариантами аренды Volkswagen ID.4 на специальной странице Volkswagen ID.4.

Помимо Volkswagen ID.4, покупателям доступны выгодные предложения и на другие электрокроссоверы.

