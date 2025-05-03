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Vauxhall Mokka Electric Ultimate - хорошо оснащенный электромобиль за £196 в месяц

Массажное сиденье водителя, выгодная цена: Vauxhall Mokka Electric от £196 в месяц. Успейте воспользоваться эксклюзивным предложением на роскошную версию Ultimate с обновленным дизайном!
РедакцияР
Редакция
03.05.2025, 12:35·2 мин
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Фото: autoexpress

Второе поколение Vauxhall Mokka стало огромным хитом с момента появления в 2021 году. Неудивительно, ведь его стоимость и эксплуатационные расходы почти такие же доступные, как у его меньшего собрата - супермини Corsa, но при этом он обладает стилем внедорожника и, в случае этого исключительного предложения, которое мы нашли, - полностью электрическим двигателем.

Благодаря договору личного арендного пользования от Lease Car UK через сервис Auto Express Find A Car, Vauxhall Mokka Electric можно приобрести всего за £196 в месяц. Срок действия - 36 месяцев, предельный годовой пробег - 5 000 миль, требуется разумный депозит в размере £2 658. Если предельный пробег кажется вам недостаточным, его можно увеличить до 10 000 миль за дополнительные £30 в месяц.

Это не предложение для стандартной версии Griffin или даже средней комплектации GS; предлагаемая сделка основана на верхней комплектации Ultimate, так что вам доступно множество дополнительного оборудования.

Дополняя фейслифт, представленный на Mokka в прошлом году, вам предоставляются 18-дюймовые легкосплавные колесные диски с алмазной отделкой, маркерные LED-фары, двухцветное покрытие кузова, тонированные задние стекла и спортивные бампера GS спереди и сзади.

Источник

Vauxhall (3)Электромобили (336)

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