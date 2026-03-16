Выгодное предложение дня: электрический Vauxhall Frontera за £122 в месяц — «действительно дешёво и радует»

Vauxhall Frontera Electric: просторный электрокроссовер с выгодной ставкой аренды

Электромобиль Vauxhall Frontera вновь оказался самым доступным для аренды на платформе Auto Express Buy A Car, предлагая привлекательные условия для семей, ориентированных на экономию.

Согласно действующему предложению Carwow Leasey, электрокроссовер можно арендовать всего за £121,70 в месяц при первоначальном платеже £1 755,40. Данная сумма является авансом за 12 месяцев аренды.

Для тех, кому сумма первоначального взноса кажется слишком высокой, предусмотрен альтернативный вариант – уменьшить его до оплаты за 9 месяцев. В этом случае первый платёж составит £1 511,71, а ежемесячные выплаты увеличатся лишь до £135,19.

Годовой лимит пробега при 12-месячном взносе составляет 5 000 миль, однако при необходимости его можно увеличить до 8 000 миль, доплатив менее £14,50 в месяц.

Дополнительным преимуществом становится специальная акция: в течение года арендаторы получают скидку 20% на зарядку на станциях Gridserve по всей Великобритании.

Предложение распространяется на версию Frontera с аккумулятором ёмкостью 44 кВтч. Производитель заявляет запас хода в 186 миль. Электромотор мощностью 111 л.с., установленный на передней оси, обеспечивает достойную динамику.



Одними из главных преимуществ Frontera остаются просторный салон и богатое оснащение. В комплектации GS автомобиль оборудован 17-дюймовыми легкосплавными дисками, стильной чёрной крышей, датчиками парковки спереди и сзади, а также климат-контролем. Водителю и пассажирам предлагаются комфортабельные сиденья Vauxhall Intelli-Seats.

Широко открывающиеся двери обеспечивают удобный доступ на задние сиденья, а багажник объёмом 460 литров без труда вместит все необходимые вещи для семейных поездок.

Выбор «Сделка дня» формируется на основании предложений сервиса Auto Express Buy A Car, где собраны лучшие актуальные варианты от дилеров и компаний по аренде автомобилей по всей Великобритании.

Условия аренды могут меняться, а предложения ограничены по времени и количеству. Если данное спецпредложение станет недоступно, больше вариантов лизинга Vauxhall Frontera Electric можно найти на специальной странице модели.

