Автопредложение дня: Vauxhall Astra Sports Tourer стал намного лучше — всего за 206 фунтов в месяц

Top-spec Ultimate model

Вместительный багажник объёмом 597-litre

Предложение всего за £206.54 в месяц

Когда-то они повсеместно встречались на британских дорогах, однако теперь доступные, практичные и вместительные семейные универсалы становятся всё более редкими. Тем не менее Vauxhall Astra Sports Tourer по-прежнему доступен: оформить автомобиль можно всего за £206 в месяц через сервис Auto Express Buy A Car.

Договор на два года от Pink Car Lease предусматривает первоначальный платёж в размере £2,677.53 при условии 12-month начального платежа. Годовой пробег ограничен 5,000. По нашим оценкам, это самое выгодное предложение на Astra load-lugger, которое когда-либо появлялось на нашей торговой площадке.

Тем, кто предпочитает внести меньшую сумму на старте, доступен вариант с девятимесячным первоначальным платежом — £2,240.31 и £226.81 в месяц. Увеличение годового лимита пробега до 8,000 потребует доплаты всего £11 в месяц для обоих вариантов с девяти- и 12-month первоначальным платежом.

Недавно Vauxhall слегка обновила свою стильную Astra, и по этому предложению покупатель получает последнюю модель. Автомобиль получил технические улучшения и изменения во внешности. Самое заметное из них — новая передняя часть с LED-освещением.

Договор распространяется на версию с 128bhp 1.2-litre, three-cylinder turbocharged petrol двигателем. Динамика вполне достойная: разгон от 0-62mph занимает 9.7 секунд. При этом главным преимуществом становится отличная топливная экономичность — Vauxhall заявляет почти 50mpg в смешанном цикле.