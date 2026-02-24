Главная Новости Выгодное автопредложение дня: бестселлер Ford Puma всего за 166 фунтов в месяц
Новости

Выгодное автопредложение дня: бестселлер Ford Puma всего за 166 фунтов в месяц

Выгодное предложение на Ford Puma ST-Line X: аренда нового автомобиля с богатой комплектацией от 165,72 фунтов в месяц через Select Car Leasing.
РедакцияР
Редакция
24.02.2026, 20:12·2 мин
single
Фото: autoexpress

В течение последних шести месяцев самым доступным способом получить новый Ford Puma в лизинг была электрическая версия модели. Причина этого очевидна: Puma Gen-E стала первым автомобилем, получившим полную государственную льготу на электромобили в размере £3 750, что сделало лизинговые предложения исключительно выгодными.

Теперь же наибольшую экономичность вновь демонстрирует бензиновый вариант, который возвращается в статус самой доступной версии для потенциальных владельцев Puma. Именно он сегодня становится нашим «Сделкой дня».

Сервис Auto Express Buy A Car совместно с Select Car Leasing предлагает британцам лидирующий по продажам новый автомобиль за сумму чуть менее £166 в месяц. Это предложение выделяется своей выгодой для покупателей.

Для начала двухлетнего контракта потребуется внести первоначальный платеж за 12 месяцев в размере £2 342,64. Также доступен вариант с девятимесячным первоначальным взносом — £1 993,53, при этом ежемесячная плата увеличится всего до £182,17.

Пробег в рамках двенадцатимесячного первого взноса ограничен 5 000 миль в год. Если же повысить лимит до 8 000 миль, это обойдётся всего в дополнительные £14,46 ежемесячно.

Особенность этой акции заключается в том, что она распространяется на богатую комплектацию ST-Line X. В дополнение к стандартному 12-дюймовому сенсорному экрану и подогреваемому лобовому стеклу, модель оснащена спортивным обвесом, стильными 18-дюймовыми легкосплавными дисками, спортивной подвеской и световыми проекциями с логотипом Puma.

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Москвич 6 2026: полный обзор характеристик и первые отзывы

Редакция·24.01.2026
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

Гибрид или ДВС в 2026: сравнение затрат, надежности и экологии

Редакция·22.01.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация