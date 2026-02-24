Выгодное автопредложение дня: бестселлер Ford Puma всего за 166 фунтов в месяц

В течение последних шести месяцев самым доступным способом получить новый Ford Puma в лизинг была электрическая версия модели. Причина этого очевидна: Puma Gen-E стала первым автомобилем, получившим полную государственную льготу на электромобили в размере £3 750, что сделало лизинговые предложения исключительно выгодными.

Теперь же наибольшую экономичность вновь демонстрирует бензиновый вариант, который возвращается в статус самой доступной версии для потенциальных владельцев Puma. Именно он сегодня становится нашим «Сделкой дня».

Сервис Auto Express Buy A Car совместно с Select Car Leasing предлагает британцам лидирующий по продажам новый автомобиль за сумму чуть менее £166 в месяц. Это предложение выделяется своей выгодой для покупателей.

Для начала двухлетнего контракта потребуется внести первоначальный платеж за 12 месяцев в размере £2 342,64. Также доступен вариант с девятимесячным первоначальным взносом — £1 993,53, при этом ежемесячная плата увеличится всего до £182,17.

Пробег в рамках двенадцатимесячного первого взноса ограничен 5 000 миль в год. Если же повысить лимит до 8 000 миль, это обойдётся всего в дополнительные £14,46 ежемесячно.

Особенность этой акции заключается в том, что она распространяется на богатую комплектацию ST-Line X. В дополнение к стандартному 12-дюймовому сенсорному экрану и подогреваемому лобовому стеклу, модель оснащена спортивным обвесом, стильными 18-дюймовыми легкосплавными дисками, спортивной подвеской и световыми проекциями с логотипом Puma.