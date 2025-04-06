Скидка дня: Skoda Kamiq Монте-Карло топовой комплектации можно приобрести за £198 в месяц

Ищете практичное и привлекательное компактное кроссовер, который не разорит ваш кошелек? Skoda Kamiq - это серьезный претендент на лидерство на насыщенном рынке, соответствуя традициям чешского бренда в производстве разумных, но при этом удовлетворительных автомобилей.

И с такими предложениями, как это от Leasing Options через сервис Auto Express Find a Car, он становится еще более привлекательным. Для того чтобы оказаться за рулем внушительного Kamiq 1.0 TSI Monte Carlo Edition, требуется первоначальный платеж в размере £2,725.03, за которым последуют ежемесячные выплаты в размере £197.92 в течение 24 месяцев аренды. Однако учтите, что предусмотрен лимит пробега 5,000 миль в год, поэтому убедитесь, что этого достаточно для ваших ежедневных поездок.

Спецификация Monte Carlo - это отсылка к раллийной истории Skoda, приносящая дозу спортивного стиля в Kamiq. Он оснащен бодрым трехцилиндровым бензиновым двигателем объемом 1.0 литра TSI, развивающим 114 л.с., и сопряжен с шестиступенчатой механической коробкой передач, разгоняясь до 100 км/ч за уважительные 9.7 секунды.

Эта модель не только о производительности; она также хорошо оснащена. Дополняя стандартные функции, такие как Virtual Cockpit от Skoda и информационно-развлекательная система с дисплеем 9.2 дюйма, Monte Carlo добавляет желанные улучшения, включая 18-дюймовые легкосплавные диски, панорамную крышу из стекла, хорошо обтянутые спортивные сиденья, передовые матричные LED-фары и подогреваемый кожаный спортивный руль.

Помимо привлекательных ежемесячных платежей, Kamiq обещает доступные расходы на топливо благодаря своему экономичному расходу топлива в сочетании 50.7 миль на галлон (WLTP) и низкой степени страхования 16E. Это отличное предложение, особенно по такой цене, и предлагает умный и приятный вариант в сегменте компактных кроссоверов.