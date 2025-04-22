Суперпредложение автомобиля дня: Volkswagen Tiguan Allspace - семиместный внедорожник по привлекательной цене

В настоящее время Volkswagen Tayron поступает в продажу автомобилей, что отличная новость для тех, кто ищет семиместный внедорожник по доступной цене. Почему? Потому что на его предшественнике - Tiguan Allspace - сейчас можно найти массу выгодных предложений.

Хотя Tiguan Allspace может и не такой новый и блестящий, как Tayron, его интерьер высокого качества и отличный уровень технологий все еще впечатляют. И не стоит забывать, что его более рельефный стиль, пожалуй, делает его более привлекательным в паре.

Если вам нужен недорогой семиместный внедорожник, который достаточно прочный и практичный для семейной жизни, обратите внимание на это предложение.

Leasing Options, через сервис Auto Express Find a Car, предлагает предыдущее поколение Tiguan по символической цене в £238.92 в месяц. Это двухлетнее предложение и требует всего лишь £3,217.03 в качестве первоначального взноса.

Соглашение ограничивает ваш годовой пробег 5,000 миль, но если вам нужно больше, это стоит дополнительных денег. Увеличение лимита до 8,000 миль в год обойдется вам в £51 в месяц, что, на наш взгляд, довольно круто.

Это предложение распространяется на Tiguan Allspace в базовой комплектации Life, но здесь все равно предусмотрено множество дополнительного оборудования. Функции, такие как восьмидюймовый сенсорный экран с навигацией и беспроводными функциями Apple CarPlay и Android Auto, климат-контроль с тремя зонами, передние и задние парковочные датчики, 18-дюймовые диски, и 10.25-дюймовый цифровой дисплей водителя, все идут в стандартной комплектации.