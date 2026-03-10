Главная Новости Выгодное предложение дня: стильный Jaecoo E5 всего за £212 в месяц
Электрический кроссовер Jaecoo E5: выгодная цена от £211 в месяц, запас хода 248 миль и богатое оснащение на рынке Великобритании.
Редакция
10.03.2026, 20:22·2 мин
Фото: autoexpress

Китайский автопроизводитель Jaecoo продолжает активно набирать популярность на рынке Великобритании. Самая компактная модель марки, Jaecoo E5, по внешнему виду напоминает Range Rover Sport, однако имеет принципиальное отличие — это полностью электрический внедорожник.

Jaecoo E5 выделяется не только своим дизайном, но и высоким уровнем оснащения. Кроме того, автомобиль способен проехать до 248 миль на одной зарядке. В настоящее время этот электрокар доступен по привлекательной цене — менее £212 в месяц через сервис Auto Express Buy A Car.

В рамках трехлетнего соглашения, предлагаемого компанией VIPGateway, ежемесячный платеж составляет £211.40 при первоначальном взносе в размере £2,906.70. Если подобная сумма кажется слишком высокой, можно выбрать схему с девятимесячным взносом — в этом случае он составит £2,412.38, а ежемесячный платеж увеличится до £226.94.

При первоначальном взносе за 12 месяцев годовой лимит пробега составляет 5,000 миль. Однако, если потребуется больший пробег, условия легко корректируются. За дополнительную плату всего £10.55 в месяц лимит можно увеличить до 8,000 миль в год.

Источник

