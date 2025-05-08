Сюрприз от автосалона: Супермини Hyundai i20 радует доступной ценой - всего за £165 в месяц

Бывает легко забыть о машинах, когда речь идет о таком полном пакете, как Hyundai i20. Этот стильный маленький пятидверный автомобиль предлагает все, что может пожелать покупатель супермини, особенно если речь идет о соотношении цены и качества.

Это предложение от Leasing Options через сервис Auto Express Find a Car позволит вам получить ключи от маленького i20 всего за £164.95 в месяц уже сейчас.

Это предложение на 24 месяца требует вполне разумного начального взноса в £2,329.39, при ограничении пробега до 5,000 в год. Если вы захотите его увеличить, вы можете согласиться на 8,000 миль в год за немного меньше чем на £21 в месяц.

По этой цене, неудивительно, что это версия i20 начального уровня, но это не модель бедности. Оборудование Advance позволяет получить красивые 16-дюймовые легкосплавные диски, LED-фары, электрорегулируемые и обогреваемые зеркала, тонированные стекла, камеру заднего вида и парктроники, а также целую кучу устройств безопасности.

В плане технологий здесь присутствует сенсорный дисплей 10.25 дюйма с интуитивно понятной операционной системой, а также встроенная навигационная система вместе с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Есть также дисплей 10.25 дюйма для приборов.

В i20 доступен только один двигатель - бодрый 1.2-литровый трехцилиндровый бензиновый двигатель. Он работает бесшумно и довольно быстро, разгоняясь до 100 км/ч всего за 10.4 секунды. Двигатель работает с плавным шестиступенчатым механическим коробом передач.

На дороге i20 - это веселая машина: отзывчивое рулевое управление, легкость в управлении, жесткая (но не некомфортная) подвеска и энергичный двигатель - все это добавляет азарта. Кроме того, i20 экономичен: расход топлива свыше 52 миль на галлон вполне достижим.

Выбор автомобиля дня, который мы делаем, основан на нашем собственном сервисе Auto Express Find A Car Deals, включающем в себя лучшие актуальные предложения от дилеров и лизинговых компаний по всему Великобритании. Применяются условия, и цены указаны на момент публикации и могут быть изменены, при ограниченной доступности. Если это предложение истекло, вы можете найти больше лучших предложений по лизингу Hyundai i20 у ведущих поставщиков на нашей странице лизинга Hyundai i20...

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