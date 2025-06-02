Выгодное предложение дня: Citroen C5 Aircross – большой автомобиль всего за £208 в месяц

На подходе новый Citroen C5 Aircross, что означает, что текущая версия становится абсолютным баргином. Такой дешевой машиной можно управлять прямо сейчас — за менее чем £210 в месяц, что является отличным соотношением цены и качества.

Хотя новый C5 Aircross получает все овации, он появится только в конце года. Поэтому, хотя обычно имеет смысл подождать улучшенную версию автомобиля, мы не удивимся, если вы выберете именно эту модель исключительно из-за ее доступной цены. Особенно, если вам нужен комфортабельный, практичный и легкий в управлении семейный внедорожник с экономичным дизельным двигателем.

Это предложение от Lease Car UK через сервис Auto Express Find a Car обойдется вам всего £207.82 в месяц после первоначальной оплаты в размере £2,841.84.

Это трехлетнее предложение с ограничением пробега 5,000 миль в год; увеличение этого показателя до более гибких 8,000 миль в год обойдется вам на менее чем £18 в месяц.

Дизельные внедорожники становятся редкостью, но для многих семей это по-прежнему топливо первого выбора. Хорошая новость в том, что 1.5-литровый двигатель Citroen — это мощный агрегат, обеспечивающий энергичную производительность благодаря 131 л.с. Плюс, он позволит сэкономить топливо, возвращая 54 миль на галлон, что должно облегчить ваш кошелек.

Этот экономичный двигатель сочетается с комфортабельным автомобилем, легким в управлении. C5 Aircross оснащен системой Citroen Advanced Comfort, благодаря которой он плавно скользит по дороге и обладает комфортом хода как у роскошного седана.

Фото: autoexpress

Это предложение дает вам автомобиль топовой комплектации. Модель Max Edition предлагает черную контрастную крышу, полностью светодиодные фары, электрорегулируемые и подогреваемые наружные зеркала с подсветкой луж, крышные рейлинги, 18-дюймовые легкосплавные диски, а также сенсорный экран 10 дюймов с встроенной навигацией и поддержкой телефонов через Apple CarPlay и Android Auto.

Выбор сделанных сделок на автомобили дня делается на основе нашего собственного сервиса Auto Express Find A Car, который включает лучшие текущие предложения от дилеров и компаний по лизингу по всему Великобритании. Применяются условия, цены и предложения могут изменяться и ограничены по наличию. Если это предложение истекло, вы можете найти больше лучших предложений по лизингу Citroen C5 Aircross у ведущих поставщиков на нашей странице-хабе Citroen C5 Aircross.

Сделки на конкурентов Citroen C5 Aircross:

Фото: autoexpress

Hyundai Tucson

Новый Hyundai Tucson в наличии

Цена £29,367

Средняя скидка £5,115

Настройте новый Hyundai Tucson

Фото: autoexpress

KIA Sportage

Новый KIA Sportage в наличии

Цена £27,467

Средняя скидка £2,391

Настройте новый KIA Sportage

Фото: autoexpress

Nissan Qashqai

Новый Nissan Qashqai в наличии

Цена £25,613

Средняя скидка £5,568

Настройте новый Nissan Qashqai