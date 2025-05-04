Лучшее предложение дня: Мощный Hyundai Ioniq 5 N за менее чем £500 в месяц

Мощный электрический "гигант" с 641 лошадиной силой

Управление захватывает, но при этом практичное

Только £498 в месяц

Hyundai Ioniq 5 N - одна из самых захватывающих машин, которые можно купить, но, более того, она считается одной из немногих электромобилей, которые, по нашему мнению, можно считать настоящей машиной для водителя. Именно поэтому мы назвали ее Автомобилем года в номинации "Выступление" в 2024 году и почему, за менее чем £500 в месяц, это действительно чудесное предложение.

Эта цена действительна при аренде на два года и предлагается Lease4Less через сервис Auto Express Find A Car. Для заключения договора требуется первоначальный платеж в размере £6,276, за которым следует ежемесячный платеж в размере £498.

Это предложение включает лимит пробега 5,000 миль в год, хотя мы ожидаем, что большинство людей захотят насладиться Ioniq 5 N как можно больше. К счастью, увеличение годового пробега до 8,000 миль лишь увеличивает стоимость до £530 в месяц, или £550 с лимитом 10,000 миль.

Точно так же, если вы хотите в полной мере воспользоваться этим значительным первоначальным взносом, вы можете перейти на трехлетний лизинговый план, который доступен от £536 в месяц, также от Lease4Less.

Ioniq 5 N обеспечивает удивительное ускорение, разгоняясь до 62 миль в час всего за 3.4 секунды, благодаря двум электрическим моторам, которые развивают 641 лошадиную силу и 740Нм крутящего момента, а также полному приводу. Но гении N-дивизиона Hyundai не сосредоточили все свое время на победе в гонках на выживание на трассе.