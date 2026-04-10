Выгодное предложение дня: Tesla Model 3 за £197 в месяц — «лучший способ сэкономить на дорогом топливе»

Цены на бензин и дизель продолжают оставаться на высоком уровне, что подталкивает многих автолюбителей к рассмотрению электромобилей. В рамках сегодняшнего спецпредложения Auto Express Buy A Car появилась возможность оформить выгодную аренду на полностью электрический Tesla Model 3 менее чем за £200 в месяц.

Согласно условиям, предоставленным компанией Tesla UK Leasing, новый Tesla Model 3 RWD доступен за £197.52 в месяц. Срок аренды составляет два года, а годовой лимит пробега — 8 000 миль. Для заключения сделки потребуется внести первоначальный платеж в размере £2,370.24, что соответствует оплате за 12 месяцев вперед. В итоге общая сумма за весь срок аренды составит £6,913.20.

Для тех, кто не готов сразу выплачивать крупную сумму, предусмотрена альтернатива: первоначальный взнос можно уменьшить до одного месяца (£297), после чего ежемесячный платеж составит £297.35, а итоговые расходы за два года — £7,136.40. Это значительно ниже ожидаемой амортизации Tesla Model 3 за аналогичный период.

Преимущества аренды усиливаются на фоне низкой стоимости домашней зарядки. В то время как цены на топливо растут, средняя стоимость электроэнергии вне пиковых часов в Великобритании составляет порядка 8-10 пенсов за киловатт-час. Таким образом, полная зарядка Tesla Model 3 обойдется примерно в £6, что при запасе хода 332 мили (WLTP) означает расходы около 2 пенсов за милю.

В дополнение к этому, арендаторы получают полный доступ к фирменной сети быстрой зарядки Supercharger.

Несмотря на то что речь идет о новой базовой версии, Tesla Model 3 RWD оснащена всеми традиционными опциями марки: большим центральным сенсорным экраном, отделкой из эко-кожи, подогревом передних сидений, адаптивным круиз-контролем и системой кругового обзора с камерами.



Все предложения дня, публикуемые редакцией, отбираются из собственного сервиса Auto Express Buy A Car. В нем собраны актуальные выгодные варианты от дилеров и лизинговых компаний по всей Великобритании.

Условия предоставления авто могут меняться, а количество предложений ограничено. Если данное спецпредложение перестанет быть актуальным, новые выгодные варианты аренды Tesla Model 3 всегда можно найти на странице модели.

Polestar 2 – новая модель в наличии по цене от £41,660 и средней экономией £3,500.



BMW I4 – доступен для заказа с ценой от £44,823 и средней экономией £10,426.



Hyundai Ioniq 6 – новая модель в наличии по цене от £36,617 с возможной экономией до £10,215.