Лучшее предложение дня: Воспользуйтесь возможностью приобрести электрический кроссовер Leapmotor C10 за £259 в месяц

Вы, возможно, слышали о компании Leapmotor, поскольку это китайский новичок, отличающийся от других. Поддерживаемый Stellantis, этот автопроизводитель предлагает автомобили в Великобритании наряду с такими брендами, как Vauxhall, и его козырь - это настоящее соотношение цены и качества.

Возможно, именно это объясняет, почему это предложение кажется таким заманчивым. Компания New Cars Online через сервис Auto Express Find A Car предлагает приобрести C10 всего за £258.71 в месяц после первоначального платежа в размере £3,434.52. Сделка рассчитана на 24 месяца с ограничением пробега до 5,000 в год.

Leapmotor вышел на рынок Великобритании примерно месяц назад и на данный момент имеет всего две модели. В дальнейшем здесь появится полный ассортимент чисто электрических и гибридных моделей, при этом C10 будет самой крупной моделью, предлагаемой брендом.

Это конкурент Renault Scenic и Skoda Enyaq, оснащенный батареей на 69,9 кВтч, обеспечивающей запас хода в 263 мили. По словам экспертов, такие показатели не впечатляют, но и не ужасны. То же самое относится и к возможности быстрой зарядки мощностью 84 кВт.

Однако настоящим козырем C10 является его комплектация. В отличие от других брендов, предлагающих свои модели в запутанном множестве различных комплектаций, у Leapmotor есть только один доступный C10. Он обладает великолепной комплектацией и имеет тот же стандартный набор оборудования, который можно ожидать от намного более дорогого, премиального автомобиля.

Leapmotor оснащает C10 20-дюймовыми легкосплавными дисками, панорамной крышей, климат-контролем с двумя зонами, электрическим задним люком и подогреваемыми и охлаждаемыми сиденьями. Что касается технологий, здесь есть камера с обзором 360 градусов, четкий сенсорный дисплей 14,6 дюйма и цифровой приборный блок 10,25 дюйма.

Также имеется множество стандартного оборудования безопасности, некоторое из которого может быть немного раздражающим в использовании. Но это не отвлекает от ценностного предложения автомобиля и того факта, что он тихий и легок в управлении.

Выбор автомобиля дня, который мы делаем, основан на предложениях нашего собственного сервиса Auto Express Find a Car, включающем лучшие текущие предложения от дилеров и лизинговых компаний по всему Великобритании. Применяются условия, а цены и предложения могут изменяться и ограничены по наличию. Если это предложение истекло, вы можете найти больше лучших предложений по лизингу Leapmotor C10 у ведущих поставщиков на нашей странице центра Leapmotor C10...

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Сделки на конкурентов Leapmotor C10

Фото: autoexpress

Hyundai Ioniq 5

New in-stock Hyundai Ioniq 5Cash £35,998Avg. savings £5,000New Hyundai Ioniq 5Configure now

Фото: autoexpress

Skoda Enyaq

New in-stock Skoda EnyaqCash £36,710Avg. savings £2,635New Skoda EnyaqConfigure now

Фото: autoexpress

Tesla Model Y

New in-stock Tesla Model YCash £44,990New Tesla Model YConfigure now