Предложение дня: шведская элегантность — Volvo XC90 всего за 550 фунтов в месяц

Места для семи взрослых

Комплектация Plus с большим количеством оборудования, чем у базовой версии

Предложение доступно всего за £550.57 в месяц

Получить ключи от Volvo XC90 можно значительно дешевле, чем кажется: этот практичный семиместный автомобиль сейчас доступен всего за £550 в месяц.

Такая стоимость даже ниже, чем у многих предложений на более компактные модели XC60, представленных на площадке Auto Express Buy A Car. Это подчёркивает привлекательное соотношение цены и возможностей автомобиля.

Выгодное четырёхлетнее предложение подготовила компания Carwow Leasey. Оно предусматривает первоначальный платёж за 12 месяцев в размере £6,901.84, что заметно удобнее полной рекомендованной розничной цены свыше £70,000. При желании снизить сумму первого взноса можно выбрать первоначальный платёж за шесть месяцев в размере £3,717.29. В этом случае ежемесячные выплаты увеличатся до вполне разумных £619.55.

Ограничение пробега в 5,000 в год подойдёт многим водителям. Если этого недостаточно, увеличить показатель до 8,000 миль можно примерно за дополнительные £20 при любом из вариантов первоначального платежа — за шесть или 12 месяцев.

XC90 дебютировал в 2015, поэтому это самая возрастная модель Volvo в нынешней линейке. Однако благодаря постоянным обновлениям, включая масштабную модернизацию, проведённую всего два года назад, внедорожник по-прежнему выглядит современно.