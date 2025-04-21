Супермини вряд ли можно купить дешевле, чем этот SEAT Ibiza.

Новейший SEAT Ibiza, несмотря на свой возраст, до сих пор остается свежим и современным благодаря умным обновлениям. При этом цена на этот испанский супермини остается весьма привлекательной, и сейчас его можно приобрести за сущие гроши - всего за £150.70 в месяц.

Компания Leasing Options через сервис Auto Express Find a Car предлагает этот маленький SEAT за символические £157.90 в месяц. Это двухлетнее предложение, и даже первоначальный взнос в размере £2,244.79 не кажется неуместным. Лимит пробега составляет 5,000 миль в год, но его можно увеличить до 8,000 за всего лишь £19 в месяц.

Данное предложение касается модели Xcellence, которая идет следом за топовой версией и обладает множеством преимуществ.

Мягкие микросукновые сиденья, подсветка салона, подсвеченные вентиляционные отверстия (да-да, вы не ослышались) создают атмосферу роскоши, а также присутствуют практичные детали, такие как регулируемые по высоте передние сиденья и подлокотник.

Фото: autoexpress

Что касается стиля, здесь присутствуют 17-дюймовые легкосплавные диски, LED-фары, а также LED-фонари заднего хода и темные задние стекла. SEAT также предлагает 9.2-дюймовый сенсорный экран с встроенной навигацией, беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto, восьмидюймовый экран для приборов, бесключевой доступ и запуск двигателя.

Это предложение также относится к более мощной бензиновой версии. Этот маленький, но бодрый трехцилиндровый двигатель объемом 1.0 литра развивает 113 л.с. и работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Благодаря легкой и маневренной ходовой части, Ibiza - это и веселая, и комфортная машина для вождения.

Выбор автомобилей дня делается нашим сервисом Auto Express Find a Car, который включает в себя лучшие текущие предложения от дилеров и лизинговых компаний по всему Великобритании. Применяются условия, цены и предложения могут изменяться, а количество ограничено. Если это предложение истечет, вы можете найти больше выгодных предложений по лизингу SEAT Ibiza у ведущих поставщиков на нашей странице акций SEAT Ibiza…

Последние предложения на SEAT Ibiza

Предложения на конкурентов SEAT Ibiza

Фото: autoexpress

Volkswagen Polo

Новый Volkswagen PoloОт £231 в месяц**

Фото: autoexpress

Skoda Fabia

Новый Skoda FabiaОт £223 в месяц**

Фото: autoexpress

Renault Clio

Новый Renault ClioОт £215 в месяц**

Фото: autoexpress

Hyundai I20

Новый Hyundai I20