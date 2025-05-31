Супер сделка дня: Futuristический электрокар Kia EV6 всего за £260 в месяц

Новый базовый вариант Kia EV6 доступен для покупки по более низкой цене, но если вы предпочитаете взять в аренду электромобиль с просторным салоном, вы можете сделать это всего за £280 в месяц через сервис Auto Express Find A Car.

Данное предложение предлагается компанией Milease через Auto Express и распространяется на новую версию Kia EV6 Air Standard Range. По условиям двухлетнего договора вам необходимо сделать первоначальный платеж в размере £3,414, а затем оплачивать ежемесячные взносы в £260.

В цену включено ежегодное допустимое пробег в размере 5000 миль, но если у вас длинный путь до работы или вы любите путешествовать на автомобиле, вы можете увеличить лимит до 8000 миль в год всего за £17 в месяц. Или вы можете выбрать вариант с пробегом 10000 миль в год, при этом ежемесячный платеж составит всего £288.

EV6 чувствует себя очень устойчиво на автостраде, при этом в салоне тихо, и система Lane Follow Assist 2.0 компании Kia облегчает долгие поездки. Но в отличие от некоторых других семейных электромобилей, этот автомобиль - это удовольствие от вождения по извилистым дорогам.

Несмотря на то, что это базовая версия EV6, она все еще поставляется с обилием опций, включая два изогнутых дисплея размером 12,3 дюйма, беспроводной Apple CarPlay и Android Auto, подогрев передних сидений, подогрев руля, светодиодные фары, легкосплавные диски диаметром 19 дюймов, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль и многое другое.

Аккумулятор на 63 кВтч обеспечивает дальность до 265 миль, и автомобиль оснащен такой же системой быстрой зарядки на напряжении 800 вольт, как у Porsche Taycan стоимостью более £100 000. Это позволяет быстро заполнить заряд батареи с 10 до 80 процентов всего за 18 минут, если у вас есть возможность найти ультра-быстрый зарядник на постоянном токе мощностью 350 кВт.

Автомобиль дня - это выбор, который мы делаем на основе нашего собственного сервиса Auto Express Find a Car, который включает в себя лучшие текущие предложения от дилеров и компаний по лизингу по всему Великобритании. Применяются условия, а цены и предложения могут изменяться, а количество ограничено. Если это предложение истекло, вы можете найти больше предложений по лизингу Kia EV6 у ведущих поставщиков на нашей странице с лучшими предложениями Kia EV6...

Смотрите также предложения по конкурентам Kia EV6:



Hyundai Ioniq 5

Новый Hyundai Ioniq 5 в наличии

Цена £35,998

Средняя скидка £5,000

Конфигурируйте новый Hyundai Ioniq 5



Volkswagen Id.4

Новый Volkswagen Id.4 в наличии

Цена £38,043

Средняя скидка £1,791

Конфигурируйте новый Volkswagen Id.4



Tesla Model Y

Новый Tesla Model Y в наличии

Цена £44,990

Конфигурируйте новый Tesla Model Y