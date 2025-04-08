Скидка дня на автомобиль: выделитесь стильным Alfa Romeo Tonale за £269 в месяц

Изумительный внешний вид, гибридная сила и экономичный расход топлива - все это предлагает Alfa Romeo Tonale за £268.13 в месяц. Думаете, что все внедорожники выглядят одинаково? Мы бы простили вас за такое мнение, но предлагаем взглянуть на Alfa Romeo Tonale. Он не только выделяется среди своих сопоставимых конкурентов, но и доступен по привлекательной цене.

Просматривая сервис Find a Car от Auto Express, мы нашли предложение от AA Lease, предлагающее этот привлекательный автомобиль всего за £268.13 в месяц после первоначального платежа в £3,487.56. Это настоящая находка по сравнению с более дорогими конкурентами, среди которых Volvo XC40 и BMW X1.

Это предложение ограничивает пробег до 5 000 миль в год, но его можно увеличить до более гибких 8 000 всего за £16.12 в месяц.

Эта невысокая ежемесячная цена кажется еще более выгодной, когда вы понимаете, что получаете. Сделка предлагает Tonale в желаемой комплектации Veloce, которая насыщена роскошью.

Вы получаете восемьступенчатые электрорегулируемые передние сиденья, обтянутые кожей, с подогревом и вентиляцией, а также атмосферное освещение, подогреваемый руль, 12,3-дюймовый ЖК-экран для приборов и 10,25-дюймовый инфотеймент-экран с навигацией, Apple CarPlay и Android Auto, а также беспроводной зарядный пад.

Снаружи присутствуют 19-дюймовые темные алмазно-резцовые диски, красные тормозные суппорты и значки Veloce, а также улучшенная система подвески.

Под капотом установлена гибридная система, которая объединяет 1,5-литровый бензиновый двигатель с маленьким электромотором, обеспечивая 158 л.с. Это не только бодрое ускорение, достойное Alfa Romeo, но и отличная экономия топлива, с заявленным расходом менее 50 миль на галлон.

Стиль действительно является визитной карточкой Tonale, потому что Alfa заметно выделяется среди конкурентов благодаря традиционной решетке 'Scudetto', изящным фарам и изящному облику.

Выбор сделок дня, который мы представляем, взят из нашего собственного сервиса Find a Car от Auto Express, который включает лучшие текущие предложения от автодилеров и компаний по лизингу по всему Великобритании. Применяются условия, цены и предложения могут изменяться, а количество ограничено. Если это предложение истекло, вы можете найти больше выгодных предложений по лизингу на Alfa Romeo Tonale у ведущих поставщиков на нашей странице Alfa Romeo Tonale...

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Фото: autoexpress

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Новый Volvo Xc40От £425 в месяц**

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Новый Mini CountrymanОт £328 в месяц**