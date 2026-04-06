Выгодное предложение дня: «Весна в воздухе» — электромобиль Dacia менее чем за £9 000

Скидка более £6,000 на новый Dacia Spring

Запас хода — 140 миль

Прост в управлении

Высокая стоимость — один из основных аргументов противников электромобилей. Однако ситуация на рынке меняется: появляются все более доступные модели, такие как Renault Twingo, недавно протестированный экспертами нашего издания. Теперь в центре внимания оказался другой выгодный вариант.

С помощью сервиса Auto Express Buy A Car у покупателей появилась уникальная возможность приобрести новый электромобиль менее чем за £9,000. В данный момент Dacia Spring предлагается британскими дилерами по цене £8,961, что означает скидку свыше £6,000 от официальной стоимости.

Пользователи сервиса Buy A Car могут подобрать выгодные предложения как на автомобили с индивидуальной комплектацией, так и на уже имеющиеся в наличии машины от проверенных дилеров по всей Великобритании. Модель Dacia Spring в различных версиях доступна с дисконтом £6,000, что делает и без того привлекательный электрокар еще выгоднее.

Особое внимание привлекает вариант за £8,961, однако также стоит рассмотреть модель за £10,916. На нее также действует скидка в размере £6,074, при этом это обновленная версия 2026 года с увеличенной мощностью — 99 л.с. против 44 л.с. у модели стоимостью менее £9,000.

Независимо от выбора, покупатель получает запас хода в 140 миль, что делает Dacia Spring отличным решением для жителей мегаполисов, способных полностью использовать возможности электромобиля. Автомобиль также отлично подойдет тем, кто ищет городской транспорт или машину для поездок к железнодорожным станциям. Dacia Spring — это бюджетно, практично и разумно.



