Сделка дня: спортивный, но экономичный Ford Kuga PHEV

Ford Kuga в комплектации ST-Line стал доступен на выгодных условиях долгосрочной аренды. Теперь приобрести этот популярный гибридный кроссовер с возможностью подзарядки от электросети можно всего за £244 в месяц по программе четырехлетнего лизинга.

Автомобиль отличает не только практичность и экономичность — благодаря запасу хода на электротяге в 42 мили, — но и удовольствие от вождения, что выгодно выделяет Ford Kuga среди конкурентов в сегменте семейных SUV.

Предложение действует через сервис Auto Express Buy A Car, который реализуется компанией VIP Gateway. Для оформления лизинга потребуется первоначальный взнос в размере £3,172, после чего последуют ежемесячные платежи по £244. Это примерно на £60 дешевле в месяц, чем самая доступная версия Ford Kuga без функции подзарядки.

Размер первого платежа равен сумме двенадцати ежемесячных взносов. Для тех, кто не готов сразу вносить такую сумму, предусмотрена альтернатива: стартовый взнос можно снизить до размера одного ежемесячного платежа, в этом случае ежемесячная сумма увеличится до £309.

Стандартное предложение включает годовой лимит пробега 5,000 миль. За дополнительную плату — всего £17 в месяц — лимит можно увеличить до 8,000 миль. Максимально возможный пробег по данному контракту составляет 10,000 миль в год, при этом месячный платеж вырастает до £273.