Суперпредложение дня: Skoda Scala сочетает в себе практичность большого хэтчбека по цене супермини

Интересует практичный и легкий в управлении автомобиль? За только £205.04 в месяц можно приобрести Skoda Scala. Двукратное увеличение пробега всего за дополнительные пять фунтов в месяц!

Компания Milease предлагает просторный Skoda Scala по выгодной цене - £205.04 в месяц, что ниже цены на многие меньшие хэтчбеки.

Для начала нужно внести лишь £2,759.48 первоначального взноса, а срок действия сделки составляет 48 месяцев. Предел пробега составляет 5,000 миль в год, но его можно удвоить за дополнительные £5.17 в месяц - лучше выбрать вариант с пробегом 10,000 миль в год, так как это отличное соотношение цены и качества.

Неудивительно, что Skoda всегда предлагает отличное соотношение цены и качества. Хотя Scala не является самым гламурным пятидверным хэтчбеком, ее скромный характер предлагает многое за вложенные деньги.

Данное предложение относится к базовой версии SE Edition, но в него включено множество бесплатных опций.

Комплектация включает 16-дюймовые легкосплавные диски, полностью светодиодные фары и противотуманные фары, камеру заднего вида, электрорегулируемые и подогреваемые наружные зеркала, сенсорный экран 9.2 дюйма с интегрированным навигационным блоком и беспроводными технологиями Apple CarPlay и Android Auto, а также «виртуальную приборную панель» на экране 10.25 дюйма за рулевым колесом. И, конечно, зонт в двери водителя - ведь это Skoda.

Фото: autoexpress

Под капотом установлен 1,0-литровый трехцилиндровый турбированный бензиновый двигатель. Его мощность составляет 94 л.с., скорость разгона 0-62 миль в час занимает 10.8 секунды. Однако Scala не так уж и ориентирована на производительность, потому что в комфорте и изысканности она просто великолепна.

Scala имеет мягкую подвеску, легкое управление и проста в управлении. Багажник на 467 литров просто огромен и превосходит 380-литровый багажник Volkswagen Golf, несмотря на то, что обе машины имеют много общих компонентов и механизмов.

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