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Скидка дня: Skoda Octavia vRS Estate – практичный универсал, быстрый как горячий хэтчбек, всего за £287 в месяц.

Skoda Octavia vRS Estate: Powerful Family Car Deal - Only £287/Month with Massive Boot Space and Sporty Engine. Drive Fast, Save Fuel!
РедакцияР
Редакция
26.01.2025, 17:21·2 мин
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Фото: autoexpress

Быстрый и увлекательный семейный автомобиль с огромным багажным пространством и обширным списком оборудования. Предложение по аренде - £287 в месяц с первоначальным платежом в £3,747. Высоко практичный универсал Skoda Octavia Estate - один из лучших автомобилей для семьи на рынке. А если добавить к нему мощный бензиновый двигатель от хэтчбека Golf GTI, то вы получите блестящий универсал: Octavia vRS Estate. Это отличный выбор для нашего Предложения дня, особенно когда его можно приобрести за менее чем £300 в месяц.

Через сервис Auto Express Find a Car вы можете арендовать Octavia vRS Estate на три года всего за £287 в месяц. Это предложение действует от компании Blue Chilli Leasing, с первоначальным платежом в £3,747 и годовым лимитом пробега 5,000 миль в год.

Если вам и вашей семье требуется больше миль в год, то вы можете увеличить лимит до 8,000 миль за год всего за немногим более £15 в месяц. Даже с лимитом в 10,000 миль в год, Octavia vRS Estate все еще может быть вашей за £310 в месяц.

Под капотом турбированный 2.0-литровый четырехцилиндровый двигатель, выдающий 261 лошадиные силы и 370 Нм крутящего момента, который передается на передние колеса через семиступенчатую роботизированную трансмиссию DSG. Octavia vRS Estate имеет достаточно мощности, чтобы разогнаться до 62 миль в час за 6.5 секунды, но при этом может возвращать до 39.5 миль на галлон, если вы будете водить аккуратно.

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