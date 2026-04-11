Выгодное предложение дня: Skoda Kamiq Monte Carlo Edition — «спортивный вариант» всего за £217 в месяц

Skoda Kamiq остаётся самым доступным вариантом для тех, кто хочет присоединиться к числу владельцев кроссоверов марки Skoda. В настоящее время через сервис Auto Express Buy A Car можно оформить выгодную сделку: новый Skoda Kamiq обойдётся всего в £216.82 в месяц.

Предложение рассчитано на четыре года и предоставляется компанией Carwow Leasey. Для его получения потребуется внести первоначальный взнос в размере £2,896.84. При желании сумму первого платежа можно уменьшить до эквивалента девяти месяцев — £2,350.96, тогда ежемесячный платёж составит £228.44.

В рамках базовой схемы доступен лимит пробега 5,000 миль в год. Однако за дополнительную плату возможны расширения: до 6,000 миль — плюс £2 в месяц, до 8,000 — плюс £6, а за 10,000 миль в год — доплата составит £10. Таким образом, клиенты получают гибкие условия без неприятных сюрпризов.

Kamiq построен на увеличенной платформе Volkswagen Group, используемой для компактных автомобилей. Это один из самых компактных SUV в линейке, но при этом отличается высоким качеством исполнения и комфортом вождения, что выгодно выделяет его на фоне конкурентов, таких как Ford Puma и Jeep Avenger.

В рамках текущей акции предлагается топовая комплектация Monte Carlo Edition. Этот вариант отличается спортивным дизайном и расширенным оснащением.

Автомобиль комплектуется выразительным обвесом, 18-дюймовыми чёрными алмазно-отполированными дисками, панорамной крышей, чёрными элементами внешнего декора, адаптивным круиз-контролем и матричными светодиодными фарами. Кроме того, здесь есть подогрев передних сидений, беспроводная зарядка для смартфона и поддержка Apple CarPlay и Android Auto, которые доступны и в более простых версиях.

Под капотом установлен проверенный трёхцилиндровый 1,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 113 л.с. В сочетании с шестиступенчатой механической коробкой передач этот агрегат признан оптимальным выбором для Kamiq.

