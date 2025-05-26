Сделка дня на автомобиль: Закрепите этот электрический седан BYD всего за £289 в месяц

На прошлой неделе мы заметили, что цена на Tesla Model 3 снизилась, предлагая потенциальным покупателям передовой электрический седан за менее чем £300 в месяц.
Если Model 3 не совсем ваше, что же выбрать? Ну, BYD Seal является одним из нескольких альтернатив, и, так же как и Model 3, предложения по лизингу сейчас кажутся чрезвычайно привлекательными.
Через сервис Auto Express Find a Car, VIPGateway предлагает электрический седан BYD всего за £289.01 в месяц.
Это двухлетнее предложение требует первоначального платежа в размере £3,648.09, и ограничение пробега составляет 5,000 в год. Однако можно организовать более гибкий лимит в 8,000 в год за дополнительные £21.33 в месяц.
Существует всего две версии BYD Seal, и это предложение касается базовой модели. На самом деле, если вам не крайне нужен полный привод, который идет в комплектации верхнего уровня, то вам хватит базовой версии Design.
Называть его базовой версией немного несправедливо, поскольку она укомплектована роскошью, такой как 19-дюймовые легкосплавные диски, камера заднего вида 360 градусов, роскошная звуковая система Dynaudio с 12 динамиками и, что удивительно, электроприводные подогреваемые и вентилируемые передние сиденья.
У Design задний электродвигатель мощностью 312 л.с. Этого достаточно, чтобы ускорить Seal до 100 км/ч менее чем за шесть секунд, а подвеска настроена для комфортного и уютного вождения.
Под изящным кузовом скрывается батарея емкостью 82,5 кВтч, обеспечивающая Seal заявленный запас хода в 354 мили. Зарядка с 10 до 80 процентов от быстрой зарядки займет около 40 минут благодаря максимальной мощности зарядки 150 кВт – это немного медленнее, чем у конкурентов, но все же вполне разумно.
Выбор сделанный Car Deal of the Day основан на нашем собственном сервисе Auto Express Find A Car deals, который включает лучшие текущие предложения от дилеров и лизинговых компаний по всему Великобритании. Применяются условия, цены и предложения могут изменяться и ограничены по наличию. Если это предложение истечет, вы можете найти больше лучших предложений по лизингу BYD Seal от ведущих поставщиков на нашей странице BYD Seal hub.
Альтернативы BYD Seal
Tesla Model 3
BMW I4
Volkswagen Id.7
Polestar 2