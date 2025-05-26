Сделка дня на автомобиль: Закрепите этот электрический седан BYD всего за £289 в месяц

На прошлой неделе мы заметили, что цена на Tesla Model 3 снизилась, предлагая потенциальным покупателям передовой электрический седан за менее чем £300 в месяц.

Если Model 3 не совсем ваше, что же выбрать? Ну, BYD Seal является одним из нескольких альтернатив, и, так же как и Model 3, предложения по лизингу сейчас кажутся чрезвычайно привлекательными.

Через сервис Auto Express Find a Car, VIPGateway предлагает электрический седан BYD всего за £289.01 в месяц.

Это двухлетнее предложение требует первоначального платежа в размере £3,648.09, и ограничение пробега составляет 5,000 в год. Однако можно организовать более гибкий лимит в 8,000 в год за дополнительные £21.33 в месяц.

Существует всего две версии BYD Seal, и это предложение касается базовой модели. На самом деле, если вам не крайне нужен полный привод, который идет в комплектации верхнего уровня, то вам хватит базовой версии Design.

Называть его базовой версией немного несправедливо, поскольку она укомплектована роскошью, такой как 19-дюймовые легкосплавные диски, камера заднего вида 360 градусов, роскошная звуковая система Dynaudio с 12 динамиками и, что удивительно, электроприводные подогреваемые и вентилируемые передние сиденья.

Фото: autoexpress

У Design задний электродвигатель мощностью 312 л.с. Этого достаточно, чтобы ускорить Seal до 100 км/ч менее чем за шесть секунд, а подвеска настроена для комфортного и уютного вождения.

Под изящным кузовом скрывается батарея емкостью 82,5 кВтч, обеспечивающая Seal заявленный запас хода в 354 мили. Зарядка с 10 до 80 процентов от быстрой зарядки займет около 40 минут благодаря максимальной мощности зарядки 150 кВт – это немного медленнее, чем у конкурентов, но все же вполне разумно.

Выбор сделанный Car Deal of the Day основан на нашем собственном сервисе Auto Express Find A Car deals, который включает лучшие текущие предложения от дилеров и лизинговых компаний по всему Великобритании. Применяются условия, цены и предложения могут изменяться и ограничены по наличию. Если это предложение истечет, вы можете найти больше лучших предложений по лизингу BYD Seal от ведущих поставщиков на нашей странице BYD Seal hub.

Альтернативы BYD Seal

Фото: autoexpress

Tesla Model 3

New Tesla Model 3From £321 ppm**

Фото: autoexpress

BMW I4

New BMW I4From £500 ppm**

Фото: autoexpress

Volkswagen Id.7

New Volkswagen Id.7From £454 ppm**

Фото: autoexpress

Polestar 2

New Polestar 2From £428 ppm**