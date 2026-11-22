Запас хода — 411 miles, салон отличается высоким качеством отделки

Плавная электрическая силовая установка мощностью 328bhp

Стоимость предложения — всего £472.82 в месяц

Volvo ES90 — необычный выбор сразу по двум причинам. Во-первых, это седан, тогда как автомобили такого типа стали редкостью на фоне растущей популярности SUV. Во-вторых, речь идет о премиальной модели, которая не относится к BMW, Audi или Mercedes.

Покупателям, которые не хотят выбирать среди многочисленных премиальных автомобилей формата SUV, вероятно, в первую очередь придет в голову BMW i5. Однако Volvo ES90 заметно отличается от немецких конкурентов и выглядит несколько сдержаннее. Кроме того, сейчас модель доступна по привлекательной цене в рамках предложения Auto Express Buy A Car.

Благодаря Select Car Leasing оформить Volvo ES90 можно за £472.82 в месяц после первоначального платежа за 12 месяцев, который составляет £6,505.99. Условия можно адаптировать под свои возможности. Например, при сокращении первоначального платежа до девяти месяцев сумма составит £4,936.26, а ежемесячный платеж — £509.14.

Также доступна корректировка годового пробега. Если включенных 5,000 miles окажется недостаточно, его можно увеличить до 8,000 miles, доплатив £22.76 в месяц. Рассматриваемый вариант рассчитан на 36 месяцев, однако при желании доступны сроки 24 и 48 месяцев.

В данном предложении Volvo ES90 представлена в начальной комплектации Plus, которая уже включает большое количество оборудования. Автомобиль оснащен базовой силовой установкой, но версия Single Motor не уступает в динамике: ее мощность составляет 328bhp, а разгон с 0-62mph занимает 6.6 секунды. Возможности силовой установки Twin Motor Performance мощностью 671bhp большинству водителей, вероятно, не понадобятся.

Фото: autoexpress

Предложения Car Deal of the Day отбираются из собственного сервиса Auto Express Buy A Car. В нем собраны актуальные варианты от автомобильных дилеров и лизинговых компаний по всей Великобритании.

На предложение распространяются положения и условия. Цены и доступность могут измениться, а количество автомобилей ограничено. Если действие этой акции завершится, другие предложения по лизингу Volvo ES90 от ведущих поставщиков можно найти на странице Volvo ES90.

Предложения для конкурентов Volvo ES90

Фото: autoexpress

BMW I5

Новый BMW I5 в наличии. Цена при оплате наличными — £57,777. Средняя экономия — £12,040. Новый BMW I5: настроить автомобиль.

Фото: autoexpress

Audi A6

Новый Audi A6 в наличии. Цена при оплате наличными — £46,731. Средняя экономия — £6,295. Новый Audi A6: настроить автомобиль.