Запас хода — 411 miles, салон отличается высоким качеством отделки
Плавная электрическая силовая установка мощностью 328bhp
Стоимость предложения — всего £472.82 в месяц
Volvo ES90 — необычный выбор сразу по двум причинам. Во-первых, это седан, тогда как автомобили такого типа стали редкостью на фоне растущей популярности SUV. Во-вторых, речь идет о премиальной модели, которая не относится к BMW, Audi или Mercedes.
Покупателям, которые не хотят выбирать среди многочисленных премиальных автомобилей формата SUV, вероятно, в первую очередь придет в голову BMW i5. Однако Volvo ES90 заметно отличается от немецких конкурентов и выглядит несколько сдержаннее. Кроме того, сейчас модель доступна по привлекательной цене в рамках предложения Auto Express Buy A Car.
Благодаря Select Car Leasing оформить Volvo ES90 можно за £472.82 в месяц после первоначального платежа за 12 месяцев, который составляет £6,505.99. Условия можно адаптировать под свои возможности. Например, при сокращении первоначального платежа до девяти месяцев сумма составит £4,936.26, а ежемесячный платеж — £509.14.
Также доступна корректировка годового пробега. Если включенных 5,000 miles окажется недостаточно, его можно увеличить до 8,000 miles, доплатив £22.76 в месяц. Рассматриваемый вариант рассчитан на 36 месяцев, однако при желании доступны сроки 24 и 48 месяцев.
В данном предложении Volvo ES90 представлена в начальной комплектации Plus, которая уже включает большое количество оборудования. Автомобиль оснащен базовой силовой установкой, но версия Single Motor не уступает в динамике: ее мощность составляет 328bhp, а разгон с 0-62mph занимает 6.6 секунды. Возможности силовой установки Twin Motor Performance мощностью 671bhp большинству водителей, вероятно, не понадобятся.
Предложения Car Deal of the Day отбираются из собственного сервиса Auto Express Buy A Car. В нем собраны актуальные варианты от автомобильных дилеров и лизинговых компаний по всей Великобритании.
На предложение распространяются положения и условия. Цены и доступность могут измениться, а количество автомобилей ограничено. Если действие этой акции завершится, другие предложения по лизингу Volvo ES90 от ведущих поставщиков можно найти на странице Volvo ES90.
Предложения для конкурентов Volvo ES90
BMW I5
Новый BMW I5 в наличии. Цена при оплате наличными — £57,777. Средняя экономия — £12,040. Новый BMW I5: настроить автомобиль.
Audi A6
Новый Audi A6 в наличии. Цена при оплате наличными — £46,731. Средняя экономия — £6,295. Новый Audi A6: настроить автомобиль.