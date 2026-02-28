Выгодное предложение дня: экономьте до £6,000 на популярном Hyundai Santa Fe для всей семьи

Hyundai Santa Fe, один из самых популярных семиместных внедорожников, представляет особый интерес для британских автолюбителей: у дилеров по всей Великобритании на новую модель действуют средние скидки порядка £6,000.

Эксперты отмечают, что Santa Fe не только просторен и удобен для семейных поездок, но и выгодно отличается дизайном среди конкурентов. Характерные строгие линии кузова выгодно выделяют автомобиль на фоне других представителей сегмента.

В рамках мартовской акции, организованной компанией Carwow, многие дилеры существенно снизили цены на востребованные новые автомобили, включая как имеющиеся на складе модели, так и варианты под заказ. Особенно заметны скидки на Santa Fe: теперь приобрести версию с 1,6-литровым гибридным двигателем и базовой комплектацией Premium можно чуть более чем за £43,000.

Автомобиль Hyundai Santa Fe был отмечен в премии 2025 New Car Awards, где он боролся за звание лучшего большого внедорожника года, уступив первенство лишь Skoda Kodiaq. Среди главных достоинств модели — высокий уровень оснащения даже в стандартной версии и впечатляющее внутреннее пространство. Santa Fe длиннее Kodiaq, что заметно по увеличенному пространству для ног во втором и третьем рядах. Третий ряд больше подходит детям, однако взрослые также могут разместиться, и доступ к нему не вызывает трудностей. В пятиместной конфигурации при сложенных задних сиденьях объем багажника составляет 628 литров.