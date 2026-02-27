Лучшее автомобильное предложение дня: «Renault Rafale за £203 в месяц — внедорожник по цене малолитражки»

Renault Rafale, самый крупный и стильный внедорожник французской марки, вновь стал доступнее для британских автомобилистов. Стоимость аренды снизилась с £220 до £203,82 в месяц — это самое выгодное предложение за последнее время.

Специальная цена действует при оформлении через сервис Auto Express Buy a Car в сотрудничестве с компанией Leasing Options. Теперь Renault Rafale можно арендовать по цене, сопоставимой с некоторыми компактными моделями. Для начала двухлетнего лизинга потребуется внести скромный первоначальный платёж в размере £2,795,83.

Для желающих доступен альтернативный вариант — уменьшить стартовый платёж до £2,356,81, что увеличит ежемесячный взнос до £223. Данный вариант предусматривает девятимесячный авансовый платёж. В обоих случаях годовой пробег составляет 5 000 миль, при необходимости его можно увеличить до 8 000 миль за дополнительную плату £27,16 в месяц.

Автомобиль оснащён 1,2-литровой гибридной установкой, где бензиновый двигатель работает в паре с двумя электромоторами для повышения экономичности и динамики. Суммарная мощность составляет почти 200 л.с., а производитель заявляет расход топлива на уровне 60 миль на галлон.

Несмотря на спортивный облик, Renault Rafale ориентирован на комфорт и плавность хода. Даже с компактным мотором автомобиль легко справляется с большими габаритами, обеспечивая водителю и пассажирам комфортное и непринуждённое управление.

Предложение распространяется на комплектацию Techno — самую доступную в линейке Rafale. В стандартное оснащение входят 20-дюймовые диски с алмазной шлифовкой, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона и пара дисплеев, включая 12-дюймовый вертикальный экран на базе операционной системы Google для удобства использования.

Интерьер автомобиля отличается качественной отделкой и просторным салоном, а пассажиры на задних сиденьях не почувствуют недостатка места, несмотря на покатую линию крыши. Багажник объёмом 535 литров делает Rafale практичным выбором в сегменте SUV.

Конкуренты Renault Rafale: подборка выгодных предложений

Volkswagen Tiguan: новые автомобили от £35,879, средняя экономия — £3,489.

Cupra Terramar: цены от £30,377, средняя выгода — £8,124.

BMW X4: предложения на новые автомобили доступны для заказа.