Сделка дня: Renault 4 дешевле своего младшего собрата

Пока Renault 5 привлекает основное внимание, сегодняшний автомобиль дня может заставить обратить внимание на его более крупного, но не менее привлекательного собрата. Renault 4 теперь доступен по лизингу менее чем за £200 в месяц через сервис Auto Express Buy A Car — почти на £70 дешевле аналогичного R5.

Предложение от Lease Car UK распространяется на хорошо оснащённый Renault 4 Comfort Range Evolution+. Стоимость лизинга составляет £196.68 в месяц при сроке 24 месяца, годовом пробеге 5,000 миль и первоначальном взносе £2,708.16. Для сравнения, аналогичный Renault 5 Urban Range Evolution обойдётся в £263 в месяц.

Лимит в 5,000 миль в год подойдёт не каждому, а первоначальный платёж более £2,700 может оказаться слишком высоким. При этом условия можно изменить: первоначальный взнос составит £1,922.04, а годовой пробег — 8,000 миль, что примерно соответствует среднему показателю в UK. В таком случае ежемесячный платёж увеличится до £262.34.

При выбранных условиях общая стоимость сделки составит £7,955.86. Для первоначального варианта она равна £7,231.80. В обоих случаях лизинг может оказаться дешевле и менее хлопотным решением, чем покупка автомобиля с последующей продажей через тот же срок или возвратом по окончании PCP.

Сам Renault 4 также предлагает достойное оснащение за эти деньги. Версия R4 Evolution+ получила 10.1-дюймовый сенсорный экран с Apple CarPlay и Android Auto, цифровую приборную панель, климат-контроль, круиз-контроль и задние парковочные датчики. В стандартную комплектацию также входят 18-дюймовые легкосплавные диски в ретро-стиле и красная металлическая окраска.

По данным Renault, R4 способен проехать до 250 миль на одном заряде. Электромотор мощностью 150bhp разгоняет автомобиль с 0 до 62mph за 8.2 секунды. Как и Renault 5, модель 4 отличается приятной управляемостью, но дополнительно предлагает достаточно места для взрослых пассажиров на заднем ряду и вместительный багажник объёмом 375 литров.

Фото: autoexpress

Подборка предложений «Автомобиль дня» основана на данных собственного сервиса Auto Express Buy A Car. В нём собраны актуальные предложения автодилеров и лизинговых компаний по всему UK.