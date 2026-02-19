Выгодное автопредложение дня: цены на Renault 4 продолжают снижаться! Теперь всего за «потрясающие» 165 фунтов в месяц

Рынок электромобилей Великобритании снова удивляет выгодными предложениями: стоимость аренды стильного Renault 4 Electric SUV достигла рекордно низкого уровня. Теперь приобрести этот популярный электрокроссовер через сервис Auto Express Buy A Car можно всего за £164.85 в месяц, что на £20 дешевле предыдущих предложений.

Renault 4, удостоенный звания лучшего компактного SUV года по версии Auto Express, предлагает одну из самых привлекательных цен среди электро-SUV с высоким клиренсом. Более того, по стоимости аренды этот автомобиль обошёл даже своего менее практичного собрата Renault 5 — разница достигает £30 в месяц.

Для оформления двухлетнего контракта через компанию Leasing Options потребуется первоначальный взнос в размере £2,328.19, а пробег будет ограничен 5,000 миль в год. При необходимости лимит можно увеличить до 8,000 миль. В этом случае месячная плата составит £182.88 при первоначальном платеже в £2,544.55.

Если внести первоначальный взнос за 9 месяцев — это £1,968.19, тогда ежемесячный платёж составит £179.80. Даже с такими изменениями Renault 4 остаётся одним из наиболее выгодных предложений на рынке.

Модель оснащена электромотором мощностью 148 л.с. и аккумулятором на 52 кВт·ч. Заявленный запас хода составляет 247 миль, а быстрая зарядка с 10 до 80 процентов займёт примерно полчаса.

Даже базовая версия автомобиля получила богатое оснащение, однако в данном предложении речь идёт о среднем уровне комплектации Techno.

Комплектация Techno включает стильные 18-дюймовые алмазные легкосплавные диски, современный 10.1-дюймовый сенсорный экран с функциями Google, а также отделку сидений и передней панели тканью из переработанного джинсового материала с медной прострочкой. Базовый цвет — элегантный металлический красный 'Carmin' с контрастной чёрной крышей.

Renault 4 также отличается отличной управляемостью и имеет функцию управления одной педалью, которой нет у Renault 5. Кроме того, багажник объёмом 339 литров делает этот SUV более практичным для ежедневного использования.



Фото: autoexpress

Все предложения «Сделка дня» отбираются на основе собственного сервиса Auto Express Buy A Car, куда включаются самые выгодные предложения от дилеров и лизинговых компаний по всей Великобритании.

Обратите внимание: условия сделки могут меняться, количество автомобилей ограничено. Если акция завершится, ознакомиться с другими выгодными предложениями на Renault 4 можно на соответствующей странице сервиса.

Среди конкурентов Renault 4 выделяются и другие модели, представленные на рынке. Например, Fiat 600 доступен по цене от £22,331, средняя экономия при покупке составляет £3,339.



Фото: autoexpress

MG Motor UK MG4 можно приобрести за £22,620, при этом средняя экономия достигает £7,825.



Фото: autoexpress

Volvo Ex30 также присутствует в списке актуальных предложений, стоимость автомобиля начинается с £33,060.



Фото: autoexpress