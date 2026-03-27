Выгодное предложение дня: необычный Fiat Grande Panda «едва ли можно устоять» всего за 208 фунтов в месяц

Fiat начал поставки обновлённого Panda, и теперь британские покупатели получили возможность приобрести стильный городской автомобиль по выгодной цене. Появление культовой модели вызвало волну интереса, а автосалоны предлагают сразу несколько привлекательных вариантов покупки.

Согласно информации сервиса Auto Express Buy A Car, топовая версия Grande Panda с мягким гибридом сейчас доступна по цене от £208 в месяц. Это предложение предназначено для тех, кто ищет модный и технологичный автомобиль, не желая переплачивать.

Оформить двухлетний контракт у официального дилера Fiat, компании Sportif Motor Group, можно при внесении первоначального платежа в размере £2 496, что эквивалентно 12 ежемесячным платежам. Для желающих снизить сумму первого взноса предусмотрена альтернатива — £2 034 за девять месяцев, однако в этом случае ежемесячный платеж возрастает до £226.

Годовой лимит пробега составляет 5 000 миль, что идеально подойдёт жителям городов. Тем, кто планирует ездить больше, предлагается увеличить лимит до 8 000 миль всего за дополнительные £10 в месяц.

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что выгодное предложение распространяется на максимальную комплектацию. Автомобиль оснащён множеством ретро-элементов и современными опциями.

Grande Panda располагает мультимедийной системой с 10,25-дюймовым сенсорным экраном, поддержкой беспроводных сервисов Apple CarPlay и Android Auto, стильными 17-дюймовыми литыми дисками, светодиодными фарами, отделкой салона из бамбукового волокна, а также обогревом передних сидений и рулевого колеса.

Автомобиль оснащён 1,2-литровым бензиновым мотором с мягким гибридом, развивающим 110 л.с. Такой силовой агрегат обеспечивает уверенную динамику в городе, а электромотор добавляет машине манёвренности и экономичности. Управлять Grande Panda просто и приятно, а акцент на комфорте делает его особенно подходящим для ежедневных поездок.

Все предложения дня, которые представляет Auto Express, отбираются из собственной базы выгодных сделок, включающей актуальные скидки от автосалонов и лизинговых компаний по всей Великобритании.

Условия акции могут меняться, а количество автомобилей ограничено. При завершении действия текущего предложения всегда можно ознакомиться с актуальными вариантами аренды Fiat Grande Panda на соответствующей странице сервиса.

Рынок компактных автомобилей представлен и другими конкурентами Fiat Grande Panda.

Citroen C3: новый автомобиль в наличии предлагается по цене от £17 105, средняя экономия при покупке составляет £1 888.

Renault 5: новая модель доступна по цене от £21 050, а средняя экономия на покупке достигает £3 011.

Dacia Sandero: автомобиль в наличии можно приобрести за £14 358, при этом средняя скидка составляет £440.